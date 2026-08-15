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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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737
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Росія ракетами вдарила по великому місту в центрі України: лунають вибухи, перші деталі

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, що летіла у напрямку міста.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Вибух (ілюстративне фото)

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

У Кропивницькому ввечері 15 серпня було чути звук вибуху.

Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети у напрямку Кіровоградської області.

Згодом військові повідомили, що ракета рухається безпосередньо на Кропивницький.

Хмара диму стоїть над містом. / © Труха

Хмара диму стоїть над містом. / © Труха

Інформації про наслідки вибуху наразі немає.

Раніше російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, обидва поранені перебувають у важкому стані. У 61-річного чоловіка діагностували політравму, його стан стабільний. Другий постраждалий отримав травматичну ампутацію ноги та перебуває в операційній.

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