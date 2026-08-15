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Відмова від пенсії у 60 років: що вона гарантує і чи вигідно працювати
ТСН.ua підрахував, чи варто відкладати вихід на пенсію після 60 років заради надбавок.
Українське законодавство пропонує заохочення для тих громадян, які мають необхідний страховий стаж (35 років), але вирішують продовжувати працювати й оформлюють пенсійні виплати пізніше 60 років.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
За кожен повний місяць відпрацьованого стажу після досягнення 60-річного віку розмір майбутньої пенсії зростає:
на 0,5% — за кожен місяць відтермінування (при відстрочці до 5 років);
на 0,75% — за кожен місяць відтермінування, якщо строк перевищує 5 років.
Тобто якщо людина відтермінує вихід на заслужений відпочинок на 5 років, її пенсія зросте на 30%, а якщо на 7 років — на 63%.
Втім, фінансові розрахунки свідчать: така відмова від виплат у 60 років заради майбутньої надбавки може виявитися економічно невигідною.
Прихований нюанс: скільки грошей втрачається одразу
Головний ризик полягає в тому, що людина, яка вирішує відкласти оформлення пенсії, повністю відмовляється від щомісячних виплат у «період очікування».
Якщо пенсіонер не оформить у 60 років навіть мінімальну пенсію (яка становить 2595 грн):
за 5 років відстрочки він не отримає загалом 155,7 тис. грн;
за 7 років відстрочки сума втрачених виплат сягне майже 218 тис. грн.
У разі заморожування мінімальної пенсії на нинішньому рівні, збільшений розмір виплат через 5 років стабільно становитиме 3373 грн (замість 2595 грн), а через 7 років — 4230 грн.
Щоб компенсувати втрачені 155,7 тис. грн і «вийти в нуль»:
При виході на пенсію у 65 років (після 5 років відстрочки) людина має прожити ще 16 років і 8 місяців (тобто дожити до 81 року і 8 місяців).
При виході на пенсію у 67 років (після 7 років відстрочки) людина має прожити ще 11 років і 1 місяць (тобто дожити до 78 років і 1 місяця).
Розрахунок з урахуванням щорічної індексації
Звісно, за 5–7 років економічна ситуація змінюється: пенсії підлягають щорічній індексації, а для працюючих пенсіонерів перерахунок проводиться кожні два роки.
Якщо припустити, що нараховані пенсії та мінімальна пенсія щороку індексуватимуться на 10%, реальні терміни окупності дещо скорочуються:
Відтермінування на 5 років (вихід у 65 років): термін окупності становить 12 років і 6 місяців — щоб повернути втрачене, пенсіонер має дожити щонайменше до 77,5 років.
Відтермінування на 7 років (вихід у 67 років): термін окупності становить 7 років і 9 місяців — пенсіонер має дожити щонайменше до 74 років і 9 місяців.
Зважаючи на середню тривалість життя в Україні та тривалі терміни окупності, економічні підстави для добровільної відмови від оформлення пенсії у 60 років в обмін на обіцяне збільшення у майбутньому є дуже сумнівними.