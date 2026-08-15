Відмова від пенсії у 60 років: що вона гарантує і чи вигідно працювати

Пенсія в Україні

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Українське законодавство пропонує заохочення для тих громадян, які мають необхідний страховий стаж (35 років), але вирішують продовжувати працювати й оформлюють пенсійні виплати пізніше 60 років.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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За кожен повний місяць відпрацьованого стажу після досягнення 60-річного віку розмір майбутньої пенсії зростає:

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на 0,5% — за кожен місяць відтермінування (при відстрочці до 5 років);

на 0,75% — за кожен місяць відтермінування, якщо строк перевищує 5 років.

Тобто якщо людина відтермінує вихід на заслужений відпочинок на 5 років, її пенсія зросте на 30%, а якщо на 7 років — на 63%.

Втім, фінансові розрахунки свідчать: така відмова від виплат у 60 років заради майбутньої надбавки може виявитися економічно невигідною.

Прихований нюанс: скільки грошей втрачається одразу

Головний ризик полягає в тому, що людина, яка вирішує відкласти оформлення пенсії, повністю відмовляється від щомісячних виплат у «період очікування».

Якщо пенсіонер не оформить у 60 років навіть мінімальну пенсію (яка становить 2595 грн):

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за 5 років відстрочки він не отримає загалом 155,7 тис. грн ;

за 7 років відстрочки сума втрачених виплат сягне майже 218 тис. грн.

У разі заморожування мінімальної пенсії на нинішньому рівні, збільшений розмір виплат через 5 років стабільно становитиме 3373 грн (замість 2595 грн), а через 7 років — 4230 грн.

Щоб компенсувати втрачені 155,7 тис. грн і «вийти в нуль»:

При виході на пенсію у 65 років (після 5 років відстрочки) людина має прожити ще 16 років і 8 місяців (тобто дожити до 81 року і 8 місяців). При виході на пенсію у 67 років (після 7 років відстрочки) людина має прожити ще 11 років і 1 місяць (тобто дожити до 78 років і 1 місяця).

Розрахунок з урахуванням щорічної індексації

Звісно, за 5–7 років економічна ситуація змінюється: пенсії підлягають щорічній індексації, а для працюючих пенсіонерів перерахунок проводиться кожні два роки.

Якщо припустити, що нараховані пенсії та мінімальна пенсія щороку індексуватимуться на 10%, реальні терміни окупності дещо скорочуються:

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Відтермінування на 5 років (вихід у 65 років): термін окупності становить 12 років і 6 місяців — щоб повернути втрачене, пенсіонер має дожити щонайменше до 77,5 років .

Відтермінування на 7 років (вихід у 67 років): термін окупності становить 7 років і 9 місяців — пенсіонер має дожити щонайменше до 74 років і 9 місяців.

Зважаючи на середню тривалість життя в Україні та тривалі терміни окупності, економічні підстави для добровільної відмови від оформлення пенсії у 60 років в обмін на обіцяне збільшення у майбутньому є дуже сумнівними.

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