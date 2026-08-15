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Моторошна анімація детально проілюструвала процес, який відбувається з людським тілом після смерті — від перших хвилин після зупинки серця до повного розкладання тканин.

Відео від The Infographics Show розповідає історію вигаданого чоловіка на ім’я Джек і показує, що відбувається з його організмом у момент смерті та після неї.

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Деякі кадри симуляції можуть здатися моторошними, однак значна частина наукової інформації, покладеної в її основу, відповідає поясненням медичних фахівців.

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Клініка Клівленда зазначає, що смерть настає, коли життєво важливі функції організму припиняються: людина припиняє дихати, серце більше не перекачує кров, а мозок припиняє функціонувати. Водночас зупинка цих процесів не означає миттєвого завершення всіх змін у тілі — після смерті запускається ціла послідовність фізіологічних і біологічних процесів.

Що відбувається з тілом у перші хвилини після смерті

Однією з перших змін після смерті стає первинна в’ялість — миттєве розслаблення м’язів. Саме цей момент у симуляції описує диктор словами: «Тепер починається хаос».

Через розслаблення м’язів може відкритися щелепа, а також відбутися мимовільне спорожнення сечового міхура та кишківника. За поясненням Клініки Клівленда, це відбувається тому, що після смерті розслабляються м’язи, які контролюють ці функції.

Паралельно організм починає втрачати тепло. Цей процес називається «алгор мортіс» — поступове охолодження тіла після смерті.

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У симуляції температура Джека поступово наближається до температури приміщення. Проте на практиці швидкість охолодження може бути різною. Verywell Health зазначає, що на неї впливають температура навколишнього середовища, одяг людини, її статура та інші фактори.

Чому після смерті шкіра змінює колір

Після зупинки серця кров більше не циркулює організмом. Під дією сили тяжіння вона починає переміщуватися до нижніх ділянок тіла.

У результаті на шкірі з’являються червонувато-фіолетові плями. Це явище називають «лівор мортіс» — посмертним перерозподілом крові.

Наступним етапом стає ще один добре відомий процес — «ригор мортіс», або трупне заклякання.

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За даними Verywell Health, воно зазвичай стає помітним приблизно через дві–шість годин після смерті. Спочатку заклякають повіки, щелепа та шия, після чого процес поширюється на інші м’язи тіла.

Максимальна жорсткість зазвичай настає приблизно через 10–12 годин.

Симуляція також пояснює ще одну деталь, яка часто породжує хибні уявлення про тіла померлих. Незвичайний або навіть болісний вираз обличчя не обов’язково означає, що людина померла саме в такому стані.

«Дивний, іноді болісний вираз — це просто наслідок того, що тіло проходить процес трупного заклякання».

Що відбувається з тілом через декілька днів

Трупне заклякання не залишається назавжди. Приблизно протягом наступних одного–трьох днів через подальший розпад тканин м’язи знову розслабляються. Цю стадію називають вторинною в’ялістю.

У цей період також може виникнути враження, що волосся та нігті продовжують рости. Насправді цього не відбувається. Шкіра поступово висихає, стискається та відтягується, через що волосся й нігті можуть здаватися довшими.

Водночас починається активніше розкладання тканин.

BBC Future пояснює, що цей процес фактично запускається вже через лічені хвилини після смерті. Йдеться про автоліз, або так зване «самоперетравлення».

Після припинення постачання кисню клітини починають ставати дедалі більш кислими, а ферменти руйнують клітинні мембрани. Таким чином організм поступово починає розкладати сам себе.

Чому тіло починає розкладатися

Після смерті припиняє працювати імунна система. Бактерії, які за життя перебувають під її контролем, отримують можливість швидко розмножуватися та поширюватися.

Особливо важливу роль у цьому процесі відіграють бактерії кишківника. Вони починають руйнувати стінки кишківника та навколишні тканини.

У процесі гниття м’які тканини поступово перетворюються на гази, рідини та солі. Серед газів, які можуть накопичуватися всередині тіла, — сірководень, метан та аміак.

Їхнє утворення може призводити до здуття тіла та появи пухирів на шкірі.

Саме це демонструє симуляція: тіло Джека поступово набрякає та змінює колір у міру того, як процес розкладання набирає обертів.

Скільки часу потрібно для повного розкладання

Попри те, що загальна послідовність змін є схожою, точно визначити, скільки часу потрібно конкретному тілу для повного розкладання, неможливо.

На швидкість процесу впливає ціла низка факторів. Серед них — температура та вологість, доступ комах, умови поховання, навколишнє середовище та те, чи проводилося бальзамування.

Тому два тіла за однаковий проміжок часу можуть перебувати на різних стадіях розкладання.

Однак якщо тіло не консервувати, кінцевий результат зрештою буде однаковим: м’які тканини поступово розкладуться, а від організму залишиться скелет.

Нагадаємо, як змінюється організм під час голодування протягом 36 годин.

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