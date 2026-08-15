С первых минут до скелета: что на самом деле происходит с телом после смерти — видео

Реклама

Жуткая анимация подробно проиллюстрировала процесс, происходящий с человеческим телом после смерти — от первых минут после остановки сердца до полного разложения тканей.

Видео от The Infographics Show рассказывает историю вымышленного мужчины по имени Джек и показывает, что происходит с его организмом в момент смерти и после нее.

Реклама

Некоторые кадры симуляции могут показаться жуткими, однако значительная часть научной информации, положенной в ее основу, соответствует объяснениям медицинских специалистов.

Реклама

Клиника Кливленд отмечает, что смерть наступает, когда жизненно важные функции организма прекращаются: человек перестает дышать, сердце больше не перекачивает кровь, а мозг прекращает функционировать. В то же время, остановка этих процессов не означает мгновенного завершения всех изменений в теле — после смерти запускается целая последовательность физиологических и биологических процессов.

Что происходит с телом в первые минуты после смерти

Одним из первых изменений после смерти становится первичная дряблость — мгновенное расслабление мышц. Именно этот момент в симуляции описывает диктор словами: "Теперь начинается хаос".

Из-за расслабления мышц может открыться челюсть, а также произойти самопроизвольное опорожнение мочевого пузыря и кишечника. По объяснению Клиники Кливленда, это происходит потому, что после смерти расслабляются мышцы, контролирующие эти функции.

Параллельно организм начинает терять тепло. Этот процесс называется "алгор мортис" - постепенное охлаждение тела после смерти.

Реклама

В симуляции температура Джека постепенно приближается к температуре помещения. Однако на практике скорость охлаждения может быть разной. Verywell Health отмечает, что на нее влияют температура окружающей среды, одежда человека, его телосложение и другие факторы.

Почему после смерти кожа меняет цвет

После остановки сердца кровь больше не циркулирует по организму. Под действием силы притяжения она начинает перемещаться к нижним участкам тела.

В результате на коже появляются красновато-фиолетовые пятна. Это явление называют «ливор мортис» – посмертным перераспределением крови.

Следующим этапом становится еще один хорошо известный процесс – «ригор мортис», или трупное заклинание.

Реклама

По данным Verywell Health, оно обычно становится заметным примерно через два-шесть часов после смерти. Сначала заклинают веки, челюсть и шея, после чего процесс распространяется на другие мышцы тела.

Максимальная жесткость обычно наступает через 10–12 часов.

Симуляция также объясняет еще одну деталь, часто порождающую ложные представления о телах умерших. Необычное или даже болезненное выражение лица не обязательно означает, что человек умер именно в таком состоянии.

«Удивительно, иногда болезненное выражение — это просто следствие того, что тело проходит процесс трупного заклинания».

Что происходит с телом через несколько дней

Трупное заклинание не остается навсегда. Приблизительно в течение следующих одного-трех дней из-за дальнейшего распада тканей мышцы снова расслабляются. Эту стадию называют вторичной дряблостью.

В этот период также может возникнуть впечатление, что волосы и ногти продолжают расти. На самом деле этого не происходит. Кожа постепенно высыхает, сжимается и оттягивается, поэтому волосы и ногти могут казаться длиннее.

В то же время начинается более активное разложение тканей.

BBC Future объясняет, что этот процесс фактически запускается уже спустя считанные минуты после смерти. Речь идет об автолизе, или так называемом «самопереваривании».

После прекращения снабжения кислорода клетки начинают становиться все более кислыми, а ферменты разрушают клеточные мембраны. Таким образом организм постепенно начинает разлагать сам себя.

Почему тело начинает разлагаться

После смерти прекращает работу иммунная система. Бактерии, которые находятся под ее контролем, получают возможность быстро размножаться и распространяться.

Особо важную роль в этом процессе играют бактерии кишечника. Они начинают разрушать стенки кишечника и окружающие ткани.

В процессе гниения мягкие ткани постепенно превращаются в газы, жидкости и соли. Среди газов, которые могут накапливаться внутри тела, – сероводород, метан и аммиак.

Их образование может приводить к вздутию тела и появлению волдырей на коже.

Именно это демонстрирует симуляция: тело Джека постепенно набухает и меняет цвет по мере того, как процесс разложения набирает обороты.

Сколько времени нужно для полного разложения

Несмотря на то, что общая последовательность изменений похожа, точно определить, сколько времени требуется конкретному телу для полного разложения, невозможно.

На скорость процесса влияет целый ряд факторов. Среди них – температура и влажность, доступ насекомых, условия захоронения, окружающая среда и то, проводилось ли бальзамирование.

Поэтому два тела за одинаковый промежуток времени могут находиться на разных стадиях разложения.

Однако если тело не консервировать, конечный результат будет одинаковым: мягкие ткани постепенно разложатся, а от организма останется скелет.

Напомним, как меняется организм во время голодания в течение 36 часов.

Новости партнеров