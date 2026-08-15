Ситуацию изменит "черный лебедь" в РФ: военный ответил, есть ли шансы закончить войну через год

Андрей Онистрат / © ТСН.ua

Реклама

Завершение войны маловероятно в ближайшем году, однако решающим переломным моментом в противостоянии может стать непредсказуемое событие — «черный лебедь» внутри РФ.

Об этом заявил офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ, военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат в подкасте с Анной Максимчук на YouTube-канале «На самом деле МАХ».

Реклама

По словам военнослужащего, сейчас предпосылок для финала войны гораздо больше, чем год назад, но верить в скорейшее прекращение боевых действий в ближайшие 12 месяцев пока оснований нет.

Реклама

В то же время Онистрат подчеркнул, что вероятность неожиданного сценария, который резко изменит ход войны и станет ее переломным моментом, существенно возросла. По его мнению, такой черный лебедь может произойти непосредственно внутри России — например, в форме военного переворота в ФСБ или другого мощного внутреннего потрясения.

В качестве примера подобного перелома в войне военный напомнил о мятеже Пригожина. В преддверии тех событий он также отмечал высокую вероятность непредсказуемого поворота. Впрочем, повторение именно пригожинского сценария Онистрат не ожидает, поскольку суть «черного лебедя» заключается именно в том, что никто не может заранее спрогнозировать его точный вид и время.

Ранее футуролог Андрей Длигач шокировал прогнозом относительно окончания войны в Украине.

Новости партнеров