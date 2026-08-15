ATACMS для Украины испортили Москве настроение: у Путина пригрозили Турции и США

Мария Захарова / © Associated Press

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Министерство иностранных дел России заявило, что новые поставки вооружения Украине могут нанести «серьезный ущерб» отношениям Москвы с США и Турцией.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

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По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство запросило у Вашингтона и Анкары разъяснения по поводу планов масштабных поставок американского оружия Украине через Турцию.

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Захарова назвала обстоятельства и условия таких поставок "крайне противоречивыми" и заявила, что они якобы "подрывают взаимное доверие" между Россией, США и Турцией.

Она также утверждает, что передача нового вооружения Украине не повлияет на ход войны по желаемому для Москвы сценарию.

Отдельно представитель МИД РФ обвинила США и Турцию в том, что они одновременно используют миротворческую риторику и поддерживают Украину оружием.

Что известно о возможных поставках

Ранее сообщалось, что Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 пусковых установок M270 MLRS и десятки тысяч кассетных боеприпасов.

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Для передачи американского вооружения Украине необходимо согласование США. Снабжение планируется осуществлять при участии турецких, болгарских и американских оборонных и логистических компаний после завершения соответствующей процедуры согласования в Конгрессе США.

Кроме того, в июле Турция уменьшила объемы импорта нефти из российских портов, а уже в августе может сократить их еще сильнее. По данным LSEG, в прошлом месяце Турция получила около 900 тысяч тонн российской нефти. Для сравнения, в июне этот показатель составил около 1,2 миллиона тонн.

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