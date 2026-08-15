ATACMS для України зіпсували Москві настрій: у Путіна пригрозили Туреччині й США

Марія Захарова / © Associated Press

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Міністерство закордонних справ Росії заявило, що нові постачання озброєння Україні можуть завдати «серйозної шкоди» відносинам Москви зі США та Туреччиною.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

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За її словами, російське зовнішньополітичне відомство запросило у Вашингтона та Анкари роз’яснення щодо планів масштабних постачань американської зброї Україні через Туреччину.

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Захарова назвала обставини та умови таких поставок «вкрай суперечливими» та заявила, що вони нібито «підривають взаємну довіру» між Росією, США і Туреччиною.

Вона також стверджує, що передача нового озброєння Україні не вплине на перебіг війни за бажаним для Москви сценарієм.

Окремо представниця МЗС РФ звинуватила США і Туреччину в тому, що вони одночасно використовують «миротворчу риторику» та підтримують Україну зброєю.

Що відомо про можливі поставки

Раніше повідомлялося, що Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 пускових установок M270 MLRS та десятки тисяч касетних боєприпасів.

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Для передачі американського озброєння Україні необхідне погодження США. Постачання планують здійснювати за участі турецьких, болгарських та американських оборонних і логістичних компаній після завершення відповідної процедури погодження у Конгресі США.

Крім того у липні Туреччина зменшила обсяги імпорту нафти з російських портів, а вже у серпні може скоротити їх ще сильніше. За даними LSEG, минулого місяця Туреччина отримала близько 900 тисяч тонн російської нафти. Для порівняння, у червні цей показник становив приблизно 1,2 мільйона тонн.

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