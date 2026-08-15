Михайло Драпатий / © Associated Press

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий планує замінити командира 11-го армійського корпусу, який відповідає за оборону Краматорська та Слов’янська на одному з найскладніших напрямків фронту.

Про це з посиланням на джерела у Силах оборони повідомляє «РБК-Україна».

Реклама

Як пише видання, замість бригадного генерала Олексія Майстренка, який очолив корпус у квітні 2026 року, новий головком ЗСУ планує призначити Еміля Ішкулова. Наразі він обіймає посаду заступника командира 7-го армійського корпусу Десантно-штурмових військ, а раніше командував 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою.

Реклама

Співрозмовник «РБК-Україна» пов’язує можливу кадрову зміну з необхідністю посилення оборони на цьому напрямку на тлі зростання загроз для Краматорська та Слов’янська.

Ішкулов став відомим, зокрема, після подій під час Курської операції 2024 року. Як нагадує видання, він відмовився відправляти 80-ту бригаду на територію Росії, після чого його звільнили з посади командира та перевели на посаду заступника командира 7-го корпусу ДШВ.

Джерело також зазначило, що на рішення щодо посилення 11-го корпусу міг вплинути бригадний генерал Сергій Собко — колишній начальник штабу корпусу, який нині фактично є правою рукою Михайла Драпатого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бригадного генерала Сергія Собка призначено заступником головнокомандувача Збройних сил України.

Реклама

Згодом командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», полковник ЗСУ та Герой України Кирило Верес прокоментував зміну керівництва у Збройних силах України. За його словами, із підвищенням рівня командування зростає і складність ухвалення рішень.

Новини партнерів