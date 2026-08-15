Ситуацію змінить "чорний лебідь" у РФ: військовий відповів, чи є шанси закінчити війну за рік

Андрій Оністрат / © ТСН.ua

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Завершення війни малоймовірне протягом найближчого року, однак вирішальним переламним моментом у протистоянні може стати непередбачувана подія — «чорний лебедь» усередині РФ.

Про це заявив офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, підприємець і банкір Андрій Оністрат у подкасті з Анною Максимчук на YouTube-каналі «Насправді МАХ».

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За словами військовослужбовця, зараз передумов для фіналу війни значно більше, ніж рік тому, але вірити в швидке припинення бойових дій у найближчі 12 місяців поки підстав немає.

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Водночас Оністрат наголосив, що ймовірність несподіваного сценарію, який різко змінить перебіг війни та стане її переламним моментом, суттєво зросла. На його думку, такий «чорний лебідь» може статися безпосередньо всередині Росії — наприклад, у формі військового перевороту в ФСБ або іншого потужного внутрішнього потрясіння.

Як приклад подібного переламу у війні військовий нагадав про заколот Пригожина. Напередодні тих подій він також зазначав високу ймовірність непередбачуваного повороту. Втім, повторення саме пригожинського сценарію Оністрат не очікує, оскільки суть «чорного лебедя» полягає саме в тому, що ніхто не може завчасно спрогнозувати його точний вигляд та час.

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