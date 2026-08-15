ШІ вже працює в Конгресі США: одна помилка випадково це викрила

Конгрес США / © Associated Press

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Працівники Конгресу США дедалі частіше використовують ChatGPT, Claude та Grok для роботи з документами, досліджень і підготовки законодавчих матеріалів. Водночас чітких загальних правил контролю за використанням таких інструментів фактично немає.

Про це пише The Washington Post.

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Один із показових випадків стався в офісі республіканки Анни Пауліни Луни. Під час роботи над документом до Закону про національну оборону співробітник випадково залишив у публічній версії фрагмент відповіді Claude разом із технічним текстом запиту.

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Сама Луна підтвердила, що її співробітники користуються ШІ. За її словами, різні помічники обирають різні сервіси, зокрема ChatGPT, Claude та Grok, а використання чат-ботів для створення коротких викладів вона не вважає проблемою.

Як ШІ використовують у Конгресі

За даними видання, інструменти штучного інтелекту використовують працівники як Палати представників, так і Сенату. Найчастіше їх застосовують для пошуку інформації, підготовки резюме документів, чернеток і роботи з великими масивами тексту.

При цьому є ризик, що створені ШІ помилки або вигадані факти можуть потрапити до офіційних документів, промов, листування чи законодавчих текстів, якщо результати роботи чат-ботів не перевіряти.

Єдиної жорсткої політики щодо використання генеративного ШІ на Капітолійському пагорбі наразі немає. За інформацією WP, також не було зафіксовано випадків офіційного дисциплінарного покарання співробітників Конгресу за порушення наявних рекомендацій щодо ШІ.

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Деякі офіси встановлюють власні обмеження. Наприклад, помічниця конгресмена-демократа Клео Філдса Сідні Брум розповіла, що принципово не використовує ШІ для написання документів із нуля, а лише як допоміжний інструмент.

Нагадаємо, засновник Tesla, SpaceX, xAI та інших високотехнологічних компаній Ілон Маск заявив, що вже приблизно через п’ять років штучний інтелект перевершить сукупний людський розум, а більшість завдань виконуватиме краще за людей.

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