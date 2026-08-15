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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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534
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1 хв

98% української армії зараз — непрофесійні військові: як цивільні змінили ЗСУ

Масовий прихід цивільних фахівців у ЗСУ приніс в армію більше ініціативи, гнучкості та горизонтальних зв’язків.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Склад Збройних сил України радикально змінився порівняно з 2022 роком: наразі близько 98% личного складу — це непрофесійні військові, які прийшли з цивільного життя.

Про це заявив офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, підприємець і банкір Андрій Оністрат у подкасті з Анною Максимчук на YouTube-каналі «Насправді МАХ».

За словами військовослужбовця, кадрові військові сьогодні складають лише близько 2% від усієї армії. Такий масштабний прихід людей із цивільних сфер докорінно трансформував внутрішні процеси та підходи в українському війську.

Оністрат переконаний, що колишні підприємці, IT-фахівці та спеціалісти з інших галузей принесли з собою абсолютно іншу культуру взаємодії. Завдяки цьому в ЗСУ суттєво зросла роль горизонтальних зв’язків, особистої ініціативи, гнучкості та можливостей для прояву лідерських якостей.

Раніше Андрій Оністрат пояснив, чи є шанси закінчити війну за рік. Завершення війни малоймовірне протягом найближчого року, однак вирішальним переламним моментом у протистоянні може стати непередбачувана подія — «чорний лебедь» усередині РФ.

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