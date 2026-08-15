ЗСУ / © Associated Press

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Склад Збройних сил України радикально змінився порівняно з 2022 роком: наразі близько 98% личного складу — це непрофесійні військові, які прийшли з цивільного життя.

Про це заявив офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, підприємець і банкір Андрій Оністрат у подкасті з Анною Максимчук на YouTube-каналі «Насправді МАХ».

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За словами військовослужбовця, кадрові військові сьогодні складають лише близько 2% від усієї армії. Такий масштабний прихід людей із цивільних сфер докорінно трансформував внутрішні процеси та підходи в українському війську.

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Оністрат переконаний, що колишні підприємці, IT-фахівці та спеціалісти з інших галузей принесли з собою абсолютно іншу культуру взаємодії. Завдяки цьому в ЗСУ суттєво зросла роль горизонтальних зв’язків, особистої ініціативи, гнучкості та можливостей для прояву лідерських якостей.

Раніше Андрій Оністрат пояснив, чи є шанси закінчити війну за рік. Завершення війни малоймовірне протягом найближчого року, однак вирішальним переламним моментом у протистоянні може стати непередбачувана подія — «чорний лебедь» усередині РФ.

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