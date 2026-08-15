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Остання країна Європи дозволить жінкам очолювати державу
Ліхтенштейн змінив багатовікові правила престолонаслідування — тепер у майбутньому жінки зможуть успадковувати князівський трон нарівні з чоловіками.
Князівський дім Ліхтенштейну змінив правила престолонаслідування: у майбутньому трон зможе успадкувати первісток незалежно від статі. Таким чином країна відмовляється від принципу, за яким перевага надавалася чоловікам.
Про це повідомляє Assosiated Press.
Про зміни оголосив спадкоємний принц Алоїз у промові з нагоди національного дня країни. За його словами, рішення підтримали необхідні дві третини членів князівської родини, які мають право голосу з таких питань.
Раніше в Ліхтенштейні діяв принцип чоловічого первородства, за яким престол насамперед переходив до старшого сина. Тепер його замінять абсолютним первородством — спадкоємцем стане найстарша дитина незалежно від того, хлопчик це чи дівчинка.
У князівському домі уточнили, що нові правила стосуватимуться лише майбутніх нащадків дітей Алоїза та його дружини, спадкоємної принцеси Софі. Тому нинішній порядок престолонаслідування поки не зміниться.
Главою держави залишається князь Ганс-Адам II. Водночас ще 2004 роек він передав більшість своїх повноважень старшому синові Алоїзу, якому нині 58 років.
Найстарша дитина Алоїза — 31-річний принц Йозеф Венцель. Другою за старшинством є 29-річна принцеса Марія Кароліна.
Ліхтенштейн — невелика держава між Швейцарією та Австрією з населенням близько 40 тисяч людей. Монархія тут має значно ширші повноваження, ніж у більшості європейських країн: правлячий князь може накладати вето на результати референдумів, призначати суддів і відправляти уряд у відставку.
Князівство тривалий час зберігало консервативні правила щодо політичних прав жінок. 1984 року Ліхтенштейн став останньою країною Європи, яка надала жінкам право голосу на загальнонаціональних виборах.