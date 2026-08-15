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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Підліток використовував ChatGPT для сценаріїв убивства родини: згодом матір і брата знайшли мертвими

У Массачусетсі 17-річного підлітка звинувачують у вбивстві матері та молодшого брата. Слідство встановило, що перед цим він створював у ChatGPT історії та сценарії про вбивство своєї родини.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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ChatGPT

ChatGPT / © ТСН

У штаті Массачусетс 17-річного Арджуна Аравінда звинувачують у вбивстві матері та молодшого брата. Прокуратура заявляє, що перед злочином підліток використовував ChatGPT для створення вигаданих історій і сценаріїв, пов’язаних із убивством членів своєї родини.

Деталі повідомляє видання The Guardian.

Хлопця залишили під вартою без права внесення застави. У суді він не визнав себе винним.

За даними слідства, у вівторок у сімейному будинку загинули 45-річна Судха Венкатесан та її 14-річний син Сиддхарт Аравінд.

Розслідування почалося після того, як репетитор підлітка прийшов на заплановане заняття, але не зміг зв’язатися з мешканцями будинку. Після цього батько Арджуна, який востаннє говорив із дружиною перед роботою, звернувся до поліції.

Правоохоронці прибули до будинку після 18:30 та виявили тіла двох людей. Сиддхарта знайшли на першому поверсі, а його матір — у підвалі.

Що знайшли в історії запитів

За словами прокурорки округу Міддлсекс Маріан Райан, під час слідства правоохоронці виявили «тривожну» онлайн-активність підлітка.

Вона заявила, що Арджун використовував інтернет і ChatGPT для пошуку та створення вигаданих сценаріїв, пов’язаних із убивством його родини.

За версією слідства, він просив ChatGPT створювати фантастичні історії, вводив персонажів і моделював ситуації, які могли стосуватися погроз членам його сім’ї. Прокуратура вважає, що ця активність може бути пов’язана з підготовкою злочину.

Нагадаємо, проти OpenAI подали позов через смерть 29-річної Фейт Медісон. Її родина заявляє, що тривале спілкування з ChatGPT посилювало психічну кризу жінки та могло підштовхнути її до самогубства.

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