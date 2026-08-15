Після звернення до Драпатого бійці 121-ї бригади зникли зі зв’язку: рідні б’ють на сполох

ЗСУ на війні / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Рідні військовослужбовців 121-ї окремої бригади територіальної оборони заявили про втрату зв’язку з бійцями, які тривалий час перебувають на позиціях на Запорізькому напрямку та, за їхніми словами, мають проблеми із забезпеченням водою, їжею та медикаментами.

Про це дружини двох військових розповіли «Суспільному» після оприлюднення відеозвернення бійців до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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За словами Людмили Крижановської, її чоловік Юрій та його побратими перебувають на позиціях уже близько чотирьох місяців. Вона стверджує, що військові залишалися без достатньої кількості їжі та води.

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«Вони їли рис, залитий дощовою водою. Тобто сирий рис і одна баночка горошку хлопцям на цілий день».

Жінка також розповіла, що протягом місяця не могла зв’язатися з чоловіком. За її словами, командування запевняло, що військові живі та забезпечені всім необхідним. Однак після встановлення відеозв’язку вона побачила чоловіка, який, за її словами, сильно схуд.

«Він був такий худий… І каже мені: „Я не можу стояти, я не можу сидіти. Ані води, ані їжі нема“».

Ілона Білокаменцева, дружина військового Володимира Білокаменцева, розповіла, що її чоловік є добровольцем і служить від перших днів повномасштабного вторгнення. За її словами, ще у травні родина дізналася про нестачу води та продовольства на позиціях.

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«Ми зверталися, ми писали електронні листи комбригу, комбату й на Міноборони».

Після звернень, за словами жінки, логістику обіцяли налагодити, однак кількість їжі та води, яку доставляли військовим, нібито залишалася недостатньою.

За словами Білокаменцевої, приблизно із середини липня військові втратили інтернет-зв’язок. Лише 7–8 серпня, після доставки Starlink, родичі змогли знову отримати від них повідомлення.

«Тож тільки 8 серпня ми дізналися, що насправді в них немає ні їжі, ні, навіть, води», — сказала вона.

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За словами жінки, військові розповіли рідним про надзвичайно складні умови на позиціях.

Ситуацію також висвітлює Тетяна Кравчук — сестра командира взводу вогневої підтримки 121-ї бригади Анатолія Сащука. Саме вона оприлюднила відеозвернення військовослужбовців у соцмережах та сприяла розголосу ситуації.

Кравчук регулярно інформує про перебіг подій у Facebook і Threads. Зокрема, 15 серпня вона повідомила, що рідні вже четвертий день не мають зв’язку з військовими.

«Від вівторка 11.08 з хлопцями не має звʼязку. Нас наші рідні попереджали, що може таке бути що вимкнуть. Це робиться спеціально, щоб більш ніяка інформація не розповсюджувалася», — написала вона.

За словами Кравчук, родичі просять надати аудіозапис із радіостанції, однак у відповідь чують лише: «Чекайте».

«Один раз ми вже чекали, тепер бачимо до чого дійшло. Командування боїться ще більшого розголосу. Тому і йдуть на такі міри», — стверджує вона.

Журналісти «Суспільного» звернулися до 121-ї бригади із проханням пояснити ситуацію із забезпеченням військових. У бригаді відповіли, що їхню офіційну позицію вже оприлюднено на сторінках підрозділу в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що після відеозвернення військових командування угруповання сил «Південь» заявило про намір провести ротацію підрозділу.

Нагадаємо, командир взводу вогневої підтримки 121-ї окремої бригади територіальної оборони Анатолій Сащук звернувся до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого через проблеми із забезпеченням військовослужбовців на Запорізькому напрямку.

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