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Каталонський кондитер Марк Суарес представив одне зі своїх наймасштабніших творінь — весільний торт вагою близько 500 кілограмів, заввишки 3,5 метра та завширшки 1,8 метра.

Про це пише Oddity Central.

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Гігантський десерт прикрасили десятками тисяч пелюсток із цукрової пасти, через що він більше нагадує музейний експонат, ніж традиційний весільний торт.

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Суарес відомий своїми розкішними та складними кондитерськими виробами, однак це замовлення стало для нього особливим навіть за власними мірками.

Замовлення на створення незвичайного весільного торта надійшло від саудівської родини. Майбутні молодята хотіли, щоб десерт став головною окрасою урочистості, яка відбулася в Парижі.

Приблизно півтора місяця кондитер витратив лише на розроблення концепції. Після цього почався ще складніший етап — безпосереднє створення конструкції, який зайняв близько чотирьох місяців.

Зазвичай Суарес працює самостійно, але масштаб замовлення змусив його звернутися по допомогу до друзів-кондитерів та їхніх родичів.

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Одним із найскладніших завдань стало виготовлення та встановлення 33 тисяч пелюсток, якими прикрасили величезний торт. Кожну з них потрібно було створити, розфарбувати, а потім акуратно розмістити на конструкції разом із гілками та квітами.

«Родина, друзі та знайомі — всі доклали зусиль», — розповів Суарес в ефірі RAC1. «Зазвичай я працюю сам, але цього разу замовлення було настільки великим, що навіть разом із моїми друзями-кондитерами нам не вистачило робочих рук. Мені довелося звернутися до матерів і батьків друзів, які всі доклали зусиль, щоб допомогти мені виготовити 33 000 пелюсток, розфарбувати їх та зібрати разом із гілками й квітами».

Торт Марка Суареса

Загалом на створення гігантського торта пішло близько 1800 годин роботи.

Презентація торта відбулася в Паризькій опері Гарньє під час весілля саудівської пари. Молодята вирішили не розкривати своїх імен.

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За словами Суареса, перед ним поставили завдання створити не просто великий десерт. Молодята хотіли, щоб торт відповідав масштабу самої події та розкішному місцю, де відбувалося весілля.

«Хотіли торт, який би не мав вигляд як звичайний торт, а скоріше як своєрідний пам’ятник, що вшановував би цю подію», — пояснив кондитер.

Саме тому Суарес відмовився від традиційного підходу до весільного торта та перетворив його на масштабну декоративну композицію.

Однак найбільше дивує інша деталь: попри величезні розміри та вагу конструкції, власне їстівного торта в ній було зовсім небагато.

Суарес зізнався, що лише близько 0,1% його творіння становить безпосередньо торт. Решта конструкції складається з вручну виліпленого цукрового тіста та білого шоколаду.

Нагадаємо, за чотири дні до весілля наречений купив квиток в один кінець і зник.

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