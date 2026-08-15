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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

"Пишаюся, але мені страшно": Холоденко висловилася про друга-військового Дікуcара й де він служить

Психологиня регулярно підтримує зв’язок з хореографом, який стоїть на захисті України під час війни.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Наталія Холоденко, Дмитро Дікусар

Наталія Холоденко, Дмитро Дікусар

Українська психологиня Наталія Холоденко відверто розповіла про свого друга, хореографа Дмитра Дікуcара, який від початку повномасштабної війни служить у ЗСУ.

Зірка не приховувала, що її приємно здивувала така рішучість і сміливість танцівника. В інтерв’ю Олесі Бацман психологиня зізналася, що підтримує зв’язок із Дмитром і час від часу вони листуються. Втім, кожне спілкування з ним супроводжується тривогою, адже Наталія усвідомлює, у яких небезпечних умовах перебуває її друг.

«Він пішов у перші дні війни. Це така болюча для мене тема. Бо з одного боку, я ним шалено пишаюся, а з іншого — мені завжди дуже за нього страшно», — зізналася Холоденко.

Дмитро Дікусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Дмитро Дікусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

За словами психологині, Дікусар служить на гарячих напрямках фронту та свідомо залишив успішне цивільне життя, аби захищати Україну. Наталія наголосила, що до війни хореограф мав хороші заробітки й міг продовжувати будувати кар’єру у мирному житті, але обрав бути корисним на фронті.

«Діма саме в гарячих точках. Він пожертвував усім, що в нього було. Ось це точно. Тобто він людина, яка заробляла дуже хороші гроші й могла б ще довго насолоджуватися цивільним життям», — зазначила Холоденко.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова висловилася про мобілізацію та звернула увагу на проблему ТЦК. Згодом вона виправдалася за порівняння України з «концтабором» і дала зрозуміти, чи дійсно збирається у політику.

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