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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відомого археолога "бусифікували" під час розгляду відстрочки: омбудсман вимагає кримінального провадження

У той час, коли рішення щодо прододвження відстрочки ще не було ухвалене, кандидата історичних наук Павла Нечитайла направили на ВЛК, а згодом — до військової частини.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Павло Нечитайло

Павло Нечитайло / © Facebook Павла Нечитайла

Відомого українського археолога, кандидата історичних наук Павла Нечитайла, який у 2022 році добровольцем пішов до ЗСУ та має статус учасника бойових дій, мобілізували повторно під час розгляду його документів на продовження відстрочки.

Про цей резонансний випадок повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, йдеться про старшого наукового співробітника НДЦ «Охоронна археологічна служба України» НАН України. Раніше він служив у ЗСУ стрільцем, після чого повернувся до наукової роботи.

«Кандидат історичних наук опинився у військовій частині під час розгляду відстрочки ЦНАПом», — написав Лубінець.

Омбудсман зазначив, що 28 липня археолог звернувся до ЦНАПу в Кам’янці-Подільському для продовження відстрочки як науковий працівник із науковим ступенем. Він отримав підтвердження про прийняття документів, а відповідь мала надійти протягом 15 днів.

Однак 8 серпня чоловіка доставили до Кам’янець-Подільського районного ТЦК та СП. За словами дружини науковця, він повідомив працівників ТЦК про подану заяву та показав опис вхідного пакета документів, але цей документ у нього забрали.

Попри те, що рішення щодо відстрочки ще не було ухвалене, Нечитайла направили на ВЛК, а згодом — до військової частини.

«Якщо передбачена законом процедура ще триває, чому її результату не дочекалися?» — риторично запитує Лубінець.

Археолог розповів про «мобілізаційний кейс»

Павло Нечитайло раніше сам описав ситуацію з «бусифікацією» у Facebook. Він зазначив, що мав чинну відстрочку до 1 серпня, а 28 липня подав документи на нову.

«Відмови про відстрочку не було. 9.08 був бусифікований в Кам’янці хоча за законом 15 діб з моменту подачі документів не пройшло. Тепер вже в частині», — написав науковець.

В іншому дописі він заявив, що не розуміє, чому працівники ТЦК проігнорували процедуру розгляду відстрочки. Нечитайло також наголосив, що пішов на службу добровольцем у 2022 році та має посвідчення УБД.

«Мені прикро, що будучи добровольцем 2022 року з посвідченням УБД я не заслуговую на нормальний мобілізаційний процес», — написав археолог.

Лубінець направив матеріали до прокуратури

Омбудсман заявив, що ситуація з мобілізацією науковця потребує перевірки. Він повідомив про направлення до Офісу Генерального прокурора інформації щодо можливого кримінального правопорушення, а також звернення до Військової служби правопорядку ЗСУ.

«Мобілізація необхідна, але вона не може бути за межею закону. Бо держава відрізняється від свавілля саме процедурами, правилами та повагою до людини», — підкреслив Лубінець.

За його словами, практика сліпої «бусифікації» та мобілізації «для галочки» має бути викорінена, оскільки мобілізаційні заходи повинні відбуватися відповідно до встановлених законом процедур.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповів, чим відрізняються відстрочка і бронювання, хто має право на відстрочку від мобілізації, як її оформити та кому доступне автоматичне продовження.

Під час мобілізації не обходиться і без конфліктних ситуацій. Після того, як у Мережі з’явилося відео, на якому було зафільмовано, як чоловіки у військовій формі за допомогою ручного інструменту — монтувалки, виламують замок у дверях приміщення, стали відомі подробиці цього випадку.

Тим часом на Миколаївщині водія, який евакуював цивільних із Херсона, доправили до ТЦК. Після розголосу поліція розпочала перевірку дій свого співробітника.

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