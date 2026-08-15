Бронь можуть переглянути: в Україні посилюють контроль за компаніями – що відомо

Бронювання від мобілізації / © ТСН

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В Україні планують посилити контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в ІТ-секторі. Держава перевірятиме компанії на можливі зловживання.

Про це розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук в інтерв’ю DOU.

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За її словами, питання бронювання вона обговорювала з представниками ІТ-компаній та профільних асоціацій.

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«Держава приділятиме більше уваги дотриманню правил бронювання. Ми домовилися зі спільнотою про просту річ: ІТ-компанії мають чітко дотримуватися вимог законодавства і не допускати зловживань», — сказала Ферчук.

Вона наголосила, що порушення з боку окремих компаній можуть поставити під сумнів доцільність самого механізму бронювання.

Кого можуть перевіряти

Ферчук навела приклад можливого зловживання: компанія бронює певну кількість працівників, а згодом скорочує штат, не переглядаючи кількість заброньованих.

За її словами, такі випадки добре видно в цифрових системах, тому держава зможе їх виявляти та усувати.

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Водночас міністерка зазначила, що її завдання — зберегти умови для розвитку тієї частини ІТ-галузі, яка працює відповідно до правил.

Вона також додала, що подальші зміни у сфері бронювання залежатимуть від ситуації та динаміки війни.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Призову на військову службу під час мобілізації підлягають військовозобов’язані віком 25-60 років, за винятком тих, хто має відстрочку або бронювання.

Ми повідомляли, що в Україні розпочали масштабний перегляд статусу критично важливих підприємств. Вони мають повторно підтвердити свій статус і відповідати актуальним вимогам, аби не втратити право бронювати своїх працівників від мобілізації.

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Водночас відстрочка та бронювання — це не одне й те саме. Вони мають різні підстави, порядок оформлення та терміни дії. ТСН.ua розповідає, чим відрізняються відстрочка і бронювання, хто має право на відстрочку від мобілізації, як її оформити та кому доступне автоматичне продовження.

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