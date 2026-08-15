Бронь могут пересмотреть: в Украине усиливают контроль за компаниями – что известно

Бронирование от мобилизации / © ТСН

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В Украине планируется усилить контроль за соблюдением правил бронирования работников, в частности, в ИТ-секторе. Государство будет проверять компании на возможные злоупотребления.

Об этом рассказала министр цифровой трансформации Оксана Ферчук в интервью DOU.

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По ее словам, вопрос бронирования она обсуждала с представителями ИТ-компаний и профильных ассоциаций.

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«Государство будет уделять больше внимания соблюдению правил бронирования. Мы договорились с сообществом о простой вещи: ИТ-компании должны четко соблюдать требования законодательства и не допускать злоупотреблений», — сказала Ферчук.

Она подчеркнула, что нарушения со стороны отдельных компаний могут подвергнуть сомнению целесообразность самого механизма бронирования.

Кого могут проверять

Ферчук привела пример возможного злоупотребления: компания бронирует определенное количество работников, а затем сокращает штат, не просматривая количество забронированных.

По ее словам, такие случаи хорошо видны в цифровых системах, поэтому государство сможет их выявлять и устранять.

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В то же время министр отметила, что ее задача — сохранить условия для развития той части ИТ-отрасли, которая работает в соответствии с правилами.

Она также добавила, что дальнейшие изменения в сфере бронирования будут зависеть от ситуации и динамики войны.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу во время мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте 25-60 лет, за исключением тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

Мы сообщали, что в Украине приступили к масштабному пересмотру статуса критически важных предприятий. Они должны повторно подтвердить свой статус и удовлетворять актуальным требованиям, чтобы не потерять право бронировать своих работников от мобилизации.

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В то же время отсрочка и бронирование — это не одно и то же. Они имеют разные основания, порядок оформления и сроки действия. ТСН.ua рассказывает, чем отличаются отсрочка и бронирование, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как ее оформить и кому доступно автоматическое продление.

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