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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Как хранить картофель, чтобы он не прорастал: поможет один фрукт

Картофель может быстро размякнуть и начать прорастать из-за неправильного хранения. Простой трюк с обычным фруктом поможет дольше сохранить клубни свежими.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Что добавить к картофелю, чтобы он дольше не прорастал

Что добавить к картофелю, чтобы он дольше не прорастал / © pexels.com

Картофель может дольше оставаться твёрдым и не прорастать, если обеспечить ему правильные условия хранения. Помочь в этом может и обычное яблоко, положенное рядом с клубнями.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на специалистов компании по управлению отходами Wheeldon Brothers.

По их словам, соседство с яблоком может замедлить прорастание картофеля и помочь дольше сохранить его свежим. Этот эффект объясняют этиленом — газом, который яблоки естественным образом выделяют в процессе созревания.

«Этилен помогает регулировать процесс созревания, что может замедлить прорастание картофеля», — отметили эксперты.

Впрочем, одно только яблоко не спасет картофель от порчи, если хранить его неправильно. Клубни рекомендуется хранить в прохладном, сухом и тёмном месте. Пластиковые пакеты для этого не подходят, поскольку в них может скапливаться влага, из-за чего продукт быстрее портится.

Запасы картофеля также следует время от времени осматривать и перебирать. Если на клубнях появились ростки или зеленые участки, на это следует обратить особое внимание, ведь в таком картофеле может повышаться концентрация токсичных веществ.

Изменились и рекомендации по хранению сырого картофеля в холодильнике. Раньше этот способ вызывал опасения из-за риска образования акриламида при последующем приготовлении крахмалистых продуктов при высокой температуре. В настоящее время британское Агентство по пищевым стандартам отмечает, что сырой картофель можно хранить как в холодильнике, так и в прохладном, сухом и темном месте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что некоторые виды рыбы могут содержать паразитов, особенно если продукт употребляется в сыром виде или без достаточной термической обработки.

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