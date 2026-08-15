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Как хранить картофель, чтобы он не прорастал: поможет один фрукт
Картофель может быстро размякнуть и начать прорастать из-за неправильного хранения. Простой трюк с обычным фруктом поможет дольше сохранить клубни свежими.
Картофель может дольше оставаться твёрдым и не прорастать, если обеспечить ему правильные условия хранения. Помочь в этом может и обычное яблоко, положенное рядом с клубнями.
Об этом сообщило издание Express со ссылкой на специалистов компании по управлению отходами Wheeldon Brothers.
По их словам, соседство с яблоком может замедлить прорастание картофеля и помочь дольше сохранить его свежим. Этот эффект объясняют этиленом — газом, который яблоки естественным образом выделяют в процессе созревания.
«Этилен помогает регулировать процесс созревания, что может замедлить прорастание картофеля», — отметили эксперты.
Впрочем, одно только яблоко не спасет картофель от порчи, если хранить его неправильно. Клубни рекомендуется хранить в прохладном, сухом и тёмном месте. Пластиковые пакеты для этого не подходят, поскольку в них может скапливаться влага, из-за чего продукт быстрее портится.
Запасы картофеля также следует время от времени осматривать и перебирать. Если на клубнях появились ростки или зеленые участки, на это следует обратить особое внимание, ведь в таком картофеле может повышаться концентрация токсичных веществ.
Изменились и рекомендации по хранению сырого картофеля в холодильнике. Раньше этот способ вызывал опасения из-за риска образования акриламида при последующем приготовлении крахмалистых продуктов при высокой температуре. В настоящее время британское Агентство по пищевым стандартам отмечает, что сырой картофель можно хранить как в холодильнике, так и в прохладном, сухом и темном месте.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что некоторые виды рыбы могут содержать паразитов, особенно если продукт употребляется в сыром виде или без достаточной термической обработки.