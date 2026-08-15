Без возрастных ограничений и правил движения: почему электросамокаты остаются опасными на украинских дорогах

Электросамокат / © pixabay.com

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Отсутствие четких правовых норм для пользователей электросамокатов остается одной из ключевых причин роста аварийности и опасных ситуаций на дорогах Украины.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил эксперт кампании «За безопасные дороги» Николай Ильчук.

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По его словам, в Украине до сих пор не определены отдельные правила дорожного движения для легкого электрического транспорта, не установлены четкие возрастные ограничения для пользователей и разрешенных зон для передвижения.

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Из-за легкой доступности аренды электросамокатами нередко управляют люди без должной подготовки и знания базовых правил безопасности, что существенно повышает риски для всех участников движения.

Напомним, ранее руководитель «Охматдета» шокировал статистикой травм детей на электросамокатах. По словам Романа Жежеры, поток травмированных детей катастрофический. В среднем только за одно дежурство в больницы поступает от 5 до 8 таких пациентов. Был случай, когда медики приняли рекордное количество пострадавших — более 30 «самокатчиков» за сутки. Медик подчеркнул, что около 7-8% таких пациентов остаются с глубокой инвалидностью на всю жизнь.

«До 99% пострадавших катались без защитного снаряжения. Но даже оно не сможет полностью защитить ребенка из-за слишком большой скорости, которую развивает современный электротранспорт», — резюмировал исполняющий обязанности медицинского директора «Охматдета».

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