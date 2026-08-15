Без вікових обмежень і правил руху: чому електросамокати залишаються небезпечними на українських дорогах

Електросамокат / © pixabay.com

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Відсутність чітких правових норм для користувачів електросамокатів залишається однією з ключових причин зростання аварійності та небезпечних ситуацій на українських дорогах.

Про це в етері телеканалу «Київ24» заявив експерт кампанії «За безпечні дороги» Микола Ільчук.

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За його словами, в Україні досі не визначені окремі правила дорожнього руху для легкого електричного транспорту, не встановлено чітких вікових обмежень для користувачів та дозволених зон для пересування.

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Через легку доступність оренди електросамокатами нерідко кермують люди без належної підготовки та знання базових правил безпеки, що суттєво підвищує ризики для всіх учасників руху.

Нагадаємо, раніше керівник «Охматдиту» шокував статистикою травм дітей на електросамокатах. За словами Романа Жежери, потік травмованих дітей є катастрофічним. У середньому лише за одне чергування до лікарень надходить від 5 до 8 таких пацієнтів. Був випадок, коли медики прийняли рекордну кількість постраждалих — понад 30 «самокатників» за одну добу. Медик підкреслив, що близько 7–8% таких пацієнтів залишаються з глибокою інвалідністю на все життя.

«До 99% постраждалих каталися без захисного спорядження. Але навіть воно не зможе повністю захистити дитину через занадто велику швидкість, яку розвиває сучасний електротранспорт», — резюмував виконувач обов’язків медичного директора «Охматдиту».

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