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У Німеччині попередили українців про небезпеку до 24 серпня: чого очікують
МЗС Німеччини попередило про можливе посилення російських атак на Україну до Дня Незалежності 24 серпня. Окремо у відомстві звернули увагу на ризики для енергетичної та залізничної інфраструктури.
Посольство Німеччини закликає своїх громадян не їхати до України найближчим часом і не користуватися залізницями через регулярні російські атаки.
Відповідну заяву оприлюднено на сайті Міністерства закордонних справ країни.
У відомстві звернули увагу на 24 серпня — День Незалежності України. У МЗС Німеччини зазначили, що в цей період не можна виключати посилення ударів по інфраструктурі, транспортних вузлах і цивільних об’єктах.
У рекомендаціях нагадують, що ракетні та дронові атаки відбуваються майже щодня і можуть зачепити будь-який регіон країни.
У німецькому МЗС також нагадали, що в Україні продовжує діяти надзвичайний режим в енергетичній сфері, оголошений у січні 2026 року після масованих російських ударів по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі.
У рекомендаціях зазначається, що перебої з електроенергією, теплом, газом і водою можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів, особливо у центральних та східних регіонах.
Також МЗС Німеччини попередило про ризики поїздок залізницею. У відомстві зазначили, що залізнична інфраструктура України регулярно зазнає російських атак, через що можливі значні затримки та перебої в русі. Пасажирам радять бути готовими до змін у графіку та тривалого очікування.
Росіяни погрожують посиленням обстрілів: що відомо
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив жорсткішими підходами, щоб «зруйнувати все, що живить військову машину Києва з боку Заходу».
«Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не буде», — цинічно заявив очільник МЗС РФ.
Пізніше, 14 серпня, Міністерство оборони Росії оприлюднило в Telegram погрози на адресу українців. Ворог виставив фотографію ударних дронів типу «Шахед» із написом «Як сніг на голову», натякаючи на посилення атак у холодну пору року.
Водночас Міноборони України на наміри Росії влаштувати «заморозку» натякнуло дзеркальною відповіддю та попередило росіян про наслідки.
Крім того ми повідомляли, що у липні 2026 року внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, а поранення дістали 2610 людей. Звіт ООН констатує, що це найбільші втрати серед мирного населення за місяць від травня 2022 року.