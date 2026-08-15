З аеродрому «Оленья» злетіли три Ту-22М3: напередодні попереджали про ракетну загрозу

Росія підняла три Ту-22М3 / © ТСН.ua

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У суботу, 15 серпня, в Росії зафіксували зліт трьох бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому «Оленья». Вчора моніторингові ресурси попереджали про підвищену загрозу застосування ракет Х-32 по Києву та Київській області.

Про зліт російських літаків повідомляють моніторингові канали.

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Наразі інформації про можливі пуски ракет немає. За даними моніторингових ресурсів, вихід літаків на потенційні пускові рубежі очікується ближче до 12:30.

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Що відомо про Ту-22М3

Ту-22М3 — дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, розроблений ще за часів СРСР. Після його розпаду літаки цього типу залишилися на озброєнні Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська регулярно залучають Ту-22М3 для ракетних атак по Україні. Ці бомбардувальники є носіями ракет Х-22 та Х-32.

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня російські війська вдарили ударним безпілотником по багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинуло тримісячне немовля.

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