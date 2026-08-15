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- Війна
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З аеродрому «Оленья» злетіли три Ту-22М3: напередодні попереджали про ракетну загрозу
З російського аеродрому «Оленья» злетіли три Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22 та Х-32.
У суботу, 15 серпня, в Росії зафіксували зліт трьох бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому «Оленья». Вчора моніторингові ресурси попереджали про підвищену загрозу застосування ракет Х-32 по Києву та Київській області.
Про зліт російських літаків повідомляють моніторингові канали.
Наразі інформації про можливі пуски ракет немає. За даними моніторингових ресурсів, вихід літаків на потенційні пускові рубежі очікується ближче до 12:30.
Що відомо про Ту-22М3
Ту-22М3 — дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, розроблений ще за часів СРСР. Після його розпаду літаки цього типу залишилися на озброєнні Росії.
Від початку повномасштабного вторгнення російські війська регулярно залучають Ту-22М3 для ракетних атак по Україні. Ці бомбардувальники є носіями ракет Х-22 та Х-32.
Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня російські війська вдарили ударним безпілотником по багатоповерховому будинку. Внаслідок атаки загинуло тримісячне немовля.