"Діти від Оземпіку": професор розповів, як препарати для схуднення можуть впливати на контрацепцію

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Препарати на основі GLP-1, які використовують для лікування діабету та контролю ваги, можуть впливати на всмоктування деяких пероральних медикаментів. На цьому тлі професор Кембриджського університету Гайлз Йео припустив, що в майбутньому може зрости кількість незапланованих вагітностей — так званих «дітей від Оземпіку».

Про це повідомляє Lad Bible.

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Водночас фахівці наголошують: говорити про доведений «бебі-бум» через препарати GLP-1 наразі зарано. Є дані про вплив окремих таких ліків на концентрацію гормональних контрацептивів у крові, але прямого доказу зростання кількості вагітностей поки немає.

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Як препарати для схуднення можуть впливати на ліки

GLP-1-препарати, до яких належать семаглутид та інші лікарські засоби цієї групи, допомагають контролювати апетит і рівень цукру в крові. Один із механізмів їхньої дії — уповільнення випорожнення шлунка.

За словами професора Гайлза Йео, це може змінювати швидкість, з якою пероральні препарати потрапляють із травного тракту в кров.

Особливо важливим це може бути для медикаментів, ефективність яких залежить від своєчасного надходження гормонів в організм, зокрема деяких видів контрацепції та гормональної терапії.

«У результаті мільйони людей можуть приймати ці препарати, а мільйони жінок — оральні контрацептиви, тож можна отримати чимало несподіваних вагітностей», — пояснив Йео, коментуючи можливий сценарій.

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Чи справді Оземпік може «скасувати» дію протизаплідних таблеток

Тут важливо розрізняти різні препарати GLP-1.

За даними британської служби Specialist Pharmacy Service, саме тирзепатид — діюча речовина Mounjaro — має клінічно значущий вплив на біодоступність оральних контрацептивів. Для семаглутиду, зокрема Ozempic і Wegovy, такого підтвердженого зниження ефективності протизаплідних таблеток не виявлено.

Водночас блювання та сильна діарея, які можуть бути побічними ефектами препаратів GLP-1, також здатні впливати на всмоктування таблеток і, відповідно, їхню ефективність.

У Великій Британії радять додаткову контрацепцію

Британське Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних виробів (MHRA) рекомендує жінкам, які приймають GLP-1-препарати, запобігати вагітності під час лікування.

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Для тих, хто використовує тирзепатид і приймає оральні контрацептиви, радять додатково використовувати бар'єрний метод — наприклад, презерватив — протягом чотирьох тижнів після початку лікування та чотирьох тижнів після кожного підвищення дози. Альтернативою може бути неоральна контрацепція, зокрема внутрішньоматкова спіраль або імплант.

Водночас британські рекомендації зазначають, що не всі препарати GLP-1 однаково впливають на оральні контрацептиви.

Препарати GLP-1 не рекомендують під час вагітності

Британська влада також наголошує: препарати GLP-1 не слід приймати під час вагітності або безпосередньо перед плануванням зачаття. Якщо вагітність настала під час лікування, необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря.

Для деяких препаратів перед плануванням вагітності потрібен так званий період вимивання. Наприклад, семаглутид рекомендують припинити щонайменше за два місяці до спроб завагітніти, а тирзепатид — щонайменше за місяць.

Тож «діти від Оземпіку» наразі залишаються радше медійною назвою для можливих незапланованих вагітностей, а не доведеним наслідком застосування препаратів для схуднення. Дослідники наголошують, що для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

Нагадаємо, «Оземпік» справді допомагає швидко худнути — у дослідженнях до 12–15% ваги за 68 тижнів. Водночас лікарі застерігають від використання препарату без медичних показань. Так, разом із жиром можна втрачати й м’язи, а довгострокові наслідки для здорових людей ще вивчають.

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