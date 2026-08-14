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"Прильоти" просто у квартири та будинки: Росія атакувала Україну з 5 напрямків, у небі досі загроза (мапа)
У ніч проти 14 серпня російські війська запустили по Україні 112 безпілотників. ППО вдалося збити 90 з них. Вибухи лунали у низці областей.
У ніч проти 14 серпня ворог атакував Україну ударними дронами з п’яти напрямків.
Про це повідомили Повітряні сили України.
«РФ атакувала 112 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами „Бандероль“ та дронами-імітаторами типу „Пародія“ із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.
Зараз атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА
БпЛА курсом на Харків з північного сходу
реактивні БпЛА на/повз Краснопавлівку північним курсом
БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини
Атака по Україні — що відомо
На Черкащині дрон пошкодив житловий будинок. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали троє людей.
У Запорізькому районі внаслідок російського удару постраждали 25-річна жінка та п’ятирічна дитина.
У Кропивницькому районі під ударом опинився один із інфраструктурних об’єктів. Внаслідок російських ударів також пошкоджено приватний житловий будинок.