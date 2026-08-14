Кондиціонер погано охолоджує кімнату: одна помилка може знизити ефективність на 50%

Як часто потрібно чистити фільтри кондиціонера влітку

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У літню спеку кондиціонер може працювати майже безперервно. За такого навантаження особливо важливо не забувати про догляд за пристроєм, адже забруднені фільтри здатні помітно погіршити його роботу. Фахівці рекомендують у сезон активного використання очищати їх приблизно кожні 15–30 днів.

Про це пише угорське видання Blikk.

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Саме фільтри затримують значну частину пилу, шерсті домашніх тварин, ворсинок та інших дрібних забруднень, які потрапляють до кондиціонера разом із повітрям. Поступово на їхній поверхні утворюється шар бруду, через який повітрю стає складніше проходити крізь систему. У результаті кондиціонеру доводиться працювати з більшим навантаженням.

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Улітку фахівці радять оглядати й очищати фільтри раз на 15–30 днів, якщо пристрій працює щодня. У запилених приміщеннях або оселях, де живуть домашні тварини, інтервал може бути значно коротшим — аж до одного очищення на тиждень.

Якщо довго не чистити фільтри, продуктивність кондиціонера може впасти до 50%. Водночас для підтримання встановленої температури пристрою знадобиться більше електроенергії.

Зрозуміти, що фільтри потребують очищення, можна й за роботою самого кондиціонера. Зокрема, приміщення може охолоджуватися повільніше, пристрій — видавати більше шуму, а з потоком повітря може з’явитися запах пилу чи вологи. Накопичений бруд також здатен негативно впливати на якість повітря в кімнаті.

Як очистити фільтри кондиціонера

Насамперед кондиціонер потрібно вимкнути та від’єднати від електромережі. Після цього знімні фільтри можна обережно пропилососити, встановивши невелику потужність, а потім промити теплою водою.

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Якщо звичайної води недостатньо, можна скористатися м’яким нейтральним мийним засобом. Водночас агресивні хімічні речовини та жорсткі губки краще не застосовувати — вони можуть пошкодити матеріал фільтра.

Після миття фільтри мають повністю висохнути. Найкраще залишити їх сушитися в затіненому місці, а встановлювати назад лише тоді, коли на них не залишиться вологи. Вологі фільтри всередині кондиціонера можуть стати причиною неприємного запаху та створити сприятливі умови для появи цвілі.

Якщо очищення не допомогло і кондиціонер, як і раніше, погано охолоджує кімнату, протікає або під час роботи відчувається стійкий неприємний запах, варто звернутися до фахівця. Проблема може бути пов’язана вже не з фільтрами, а з іншими елементами системи — охолоджувальним змійовиком, вентилятором чи дренажем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як пережити спеку та економно користуватися кондиціонером. Прості правила допоможуть охолодити помешкання та водночас не збільшувати витрати на електроенергію.

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