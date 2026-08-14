«Прилетіло» у квартиру: РФ вгатила дроном із небезпечними елементами по багатоповерхівці, багато поранених (фото)

Атака по Смілі на Черкащині / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 14 серпня Росія атакувала місто Сміла на Черкащині. Поцілила у багатоповерхівку дроном із шрапнеллю — металевими уламками, які розлітаються та уражають все навколо.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Реклама

За інформацією посадовця, внаслідок атаки постраждало п’ятеро людей. Бригади «швидкої» надали їм допомогу. Від госпіталізації вони відмовилися.

Реклама

«На щастя, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Маємо значні руйнування в одному з під’їздів», — зауважив він.

Усі необхідні служби працюють на місці. Влада розгорнула оперативний штаб.

© Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

© Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

© Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

© Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

© Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Мешканців будинку евакуювали — нові деталі

За інформацією ДСНС, рятувальники евакуювали 10 мешканців будинку, який постраждав від російського удару. Психологи надали допомогу 23 людям.

У ДСНС уточнили, що внаслідок ворожого влучання виникла пожежа у житловій 9-поверхівці. Вона зазнала пошкодження.

Реклама

«Через російські удари БпЛА по м. Сміла постраждали 5 людей…Вогнеборці приборкали загоряння. Сапери обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів», — підкреслили у відомстві.

© ДСНС України

© ДСНС України

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, вночі 14 серпня Росія атакувала Кіровоградську область. Під ударом опинився один з інфраструктурних об’єктів, а також було пошкоджено приватний житловий будинок.

Напередодні окупанти вдарили по Запорізькому району. Вони влучили у проїжджу частину біля автомобіля. Внаслідок удару постраждали двоє людей — 25-річна жінка та 5-річна дитина.

Новини партнерів