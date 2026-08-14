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Як приготувати малосольні огірки за годину
За цим рецептом ви зможете приготувати малосольні огірки за одну годину. За цей час вони встигнуть просочитися сіллю та спеціями.
Огірочки виходять хрусткими, ароматними, дуже смачними і чудово поєднуються практично з будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- огірки
- 500 г
- оцет 9 %
- 1 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- часник
- 3–4 зубчики
- свіжий кріп
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- сіль
- 1 ч. л.
Огірки вимийте, відріжте кінчики з обох боків, розріжте вздовж на чотири частини, а якщо вони великі — ще й на половинки.
Часник очистьте, пропустіть через прес.
Кріп промийте та дрібно наріжте.
У миску або банку викладіть огірки, всипте сіль, цукор, влийте оцет, додайте часник, кріп, накрийте кришкою, добре струсіть і залиште за кімнатної температури на одну годину.
Поради:
Протягом цього часу двічі–тричі струшуйте огірки.