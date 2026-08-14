Астрологиня назвала знаки Зодіака, які щиро не розуміють, як можна цілий день лежати на пляжі

Гороскоп / © Credits

Реклама

Вода у водоймах тепла, а місця в прибережних зонах вистачає, щоб там могли розміститися всі бажаючі, хоча й не можна сказати, що такий відпочинок подобається всім.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які щиро не розуміють, як можна цілий день лежати на пляжі.

Реклама

Стрілець

Стрільцям не подобається безглуздість такого проведення часу — вони впевнені, що такий відпочинок — не більше ніж марна трата часу. Ні, вони не проти того, щоб пару годин позасмагати й поплавати, але після цього їх починає, що називається, «тягнути на подвиги» — наприклад, до найближчого парку чи музею, де, як вони кажуть, є на що подивитися.

Реклама

Овен

Овни не люблять бездіяльності: пасивний спосіб життя загалом і відпочинок зокрема — це не для них. Їм весь час треба кудись бігти й щось робити, а на пляжі такі можливості — з зрозумілих причин — обмежені. Звісно, вони можуть поплавати й пограти у волейбол, але на цьому всі активні розваги закінчуються, і вони збираються додому.

Рак

Раки — як один із найвибагливіших знаків Зодіаку — з огидою ставляться до пляжів, на яких, на їхню думку, панує повна антисанітарія. І якщо на пару годин вони ще можуть туди забігти, щоб поплавати й посидіти на сонечку, то потім обов’язково побіжать додому — під душ, який змиє з них усе, що вони «набрали» у місцях відпочинку.

Читайте також:

Новини партнерів