Астрологічний прогноз на 14 серпня

Сніжний барс / © Credits

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

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Астрологічна порада дня: сьогодні слід утриматисявід нових починань — вони не увінчаються успіхом, тож не варто даремно витрачати час і сили.

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Символ дня: Сніжний барс.

Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 3 .

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.

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Щасливі камені дня: авантюрин , карнеол.

За яку частину тіла відповідає: голова , потилиця.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, є важкими, тривалими та вимагають негайного звернення до лікаря. Особливу увагу слід приділити потилиці та тазостегновим суглобам; також існує велика ймовірність травм, тому необхідно бути обережними щодо фізичних навантажень.

Харчування протягом дня: рекомендується легка рослинна їжа.

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Стрижка дня: краще відмовитися від стрижки — вона може негативно позначитися на самопочутті та зашкодити здоров’ю.

Сьогоднішні дачні роботи: можна висаджувати багаторічні рослини, а також заготовляти насіння для посіву наступного року.

Магія та містика дня: вдалими будуть ритуали, метою яких є енергетичний захист — як самої людини, так і її оселі.

Денні сни: сни цієї ночі рідко збуваються, тому не варто сприймати їх надто близько до серця.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними людьми, а також ризикувати наявними коштами.

Цитата дня: «У заздрості не буває свят» (Френсіс Бекон).

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