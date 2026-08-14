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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1283
Час на прочитання
1 хв

Нічні обстріли України, рекордні втрати США в Ірані: головні новини ночі 14 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 серпня 2026 року:

  • США зазнали рекордних втрат дронів у війні з Іраном: знищено чверть флоту Reaper Читати далі –>

  • Росія завдала нового удару по Запоріжжю: постраждала 5-річна дитина Читати далі –>

  • «Люди дуже здивуються»: у МЗС розповіли про таємних постачальників зброї для України Читати далі –>

  • США зазнали рекордних втрат дронів у війні з Іраном: знищено чверть флоту Reaper Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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