Мобілізація у серпні: куди ТЦК має право прийти для перевірки документів у чоловіків

Власниця приватного підприємства на Черкащині стверджує, що люди у військовій формі виламали їй двері / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, під час якої чоловіки призовного віку, згідно законодавства, повинні дотримуватись низки вимог — зокрема оновлювати свої дані у разі змін персональних відомостей, з’являтися за вимогою до ТЦК.

Водночас під час мобілізації не обходиться і без конфліктних ситуацій. Після того, як у Мережі з’явилося відео, на якому було зафільмовано, як чоловіки у військовій формі за допомогою ручного інструменту — монтувалки, виламують замок у дверях приміщення, стали відомі подробиці цього випадку. Крім того, саме під ним багато користувачів залишили у Мережі коментарі щодо того, куди, згідно законодавства, представники ТЦК мають право станом на зараз заходити, а куди — ні.

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Як каже авторка відео, ця подія відбувалась у Смілі Черкаської області. Хоча дехто з користувачів припустив, що двері виламані начебто у приватному будинку, насправді з’ясувалося — це приміщення приватного деревообробного підприємства.

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Його власницею є підприємиця Оксана Шевченко, за словами якої, вона після того вторгнення рахує матеріальні збитки та час від часу протягом двох тижнів перебуває під крапельницями через гостру реакцію на стрес.

«30 липня близько 17.30 на територію підприємства під’їхали два автомобілі. З них вийшли люди у військовій формі, які не представилися. Я підозрюю, що це були представники ТЦК. Жодних документів вони не пред’явили. Почула, як хтось ходить по території, і я зачинила двері. Я почула також стукіт з вимогою відчинити двері. Коли зрозуміли, що двері їм я не відкриваю, то вони взяли зі своєї автівки монтувалку, потім знайшли металевий прут на території виробництва і почали виламувати двері. Я викликала поліцію. Коли невідомі виламали двері, зайшли до приміщення і побачили, що я там була сама та те, що знімала все, один із них намагався вибити телефон з моїх рук. Потім втекли. Працівники поліції приїхали тоді, коли вони вже поїхали», — розповіла в коментарі для ТСН.ua Оксана Шевченко.

Дата публікації 16:48, 13.08.26 Кількість переглядів 4 На Черкащині люди у військовій формі виламали двері на приватному підприємстві

За її словами, вона подала дві заяви. Першу — до обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, іншу — до правоохоронних органів.

«Я звернулась з вимогою дисциплінарно покарати і відсторонення від виконання службових обов’язків у разі доведеності, якщо це були працівники ТЦК. Другу заяву я написала до поліції про незаконне проникнення, її розглядають. Майже всі фігуранти опізнані, тривають слідчі дії, на моєму підприємстві було проведено слідчий експеримент (відтворення подій в рамках розслідування — Ред.)», — каже вона.

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Також пі додала, хоч матеріальна шкода їй була завдана не досить велика — близько 2 тис. грн, але моральна — значно більша.

«У мене була гостра реакція на стрес. Я зверталася до лікарні, мені прописали лікування на 14 днів», — розповідає жінка.

Своєю чергою, у Черкаському обласному ТЦК після поширення у Мережі відео за участю чоловіків у військовій формі, уточнили наступне: «З огляду на поширення матеріалів в соціальних мережах з участю людей у військовій формі за спробою вторгнення на приватну територію повідомляємо наступне: з метою встановлення всіх обставин події проводиться службова перевірка. Керівництвом Черкаського обласного ТЦК та СП буде забезпечено встановлення всіх обставин інциденту та у разі доведення факту перевищення службових повноважень, військовослужбовці понесуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. Про результати перевірки буде повідомлено додатково».

Мобілізація в Україні: де закон дозволяє перевіряти документи

Своєю чергою, протягом останнього часу низка обласних ТЦК повідомляли, що уповноважені проводити заходи оповіщення і перевірку військово-облікових документів зокрема у громадських місцях, на блокпостах, мають право оповіщувати за місцем проживання, навчання та за місцем роботи чоловіка.

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Але, наприклад, останнє, за словами одного з адвокатів, Сергія Старенького, який знається зокрема на мобілізаційному законодавстві, має свої нюанси.

«Оповіщення — це направлення повісток, перевірка документів, надання роз’яснень. Проникнення до будь-якого приміщення, яке перебуває у приватній власності, дозволяється з дозволу власника або за ухвалою суду і то тільки правоохоронним органам. ТЦК не є правоохоронним органом і у нього немає повноважень проникати до приватних територій без супроводу поліції. ТЦК можуть виконувати розпорядження військового коменданта, якщо, відповідно, таке розпорядження є і присутня поліція. Резюмую: ТЦК можуть заходити на приватну територію, якщо є дозвіл власника, якщо є ухвала суду. Таке проникнення законне у разі супроводу правоохоронцями», — каже він.

Ще одна адвокатка, яка спеціалізується на мобілізаційному законодавстві, Катерина Аніщенко, каже, що оповіщення та перевірка документів представниками ТЦК на території підприємств приватної форми власності є законними, але за низки умов.

«Заходи ТЦК на території приватних підприємств без відповідного розпорядження коменданта, без присутності поліції та якщо власник такого приватного підприємства їх не дозволяє проводити — такі заходи є протиправними», — каже адвокатка.

Мобілізація в Україні: хто підлягає призову станом на серпень 2026 року

Як відомо, воєнний стан та мобілізацію в Україні було продовжено до 31 жовтня.

Під час воєнного стану обов’язковій мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

визнані придатними до військової служби;

не мають відстрочки;

не заброньовані.

Чоловіки віком до 25 років можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках, якщо вони вже проходили військову службу або закінчили військову катедру.

Жінки можуть вступити до лав ЗСУ виключно добровільно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у ТЦК відреагували на гучний інцидент у Смілі. На Черкащині розгорівся скандал через чоловіків у військовій формі, які увірвалися до приватного підприємства.

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