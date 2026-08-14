Вибухи розірвали Москву і порт Усть-Луга, вирує пожежа: влада верещить про купу дронів

Порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії / © російські ЗМІ

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 14 серпня дрони атакували Москву та порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії.

Про це повідомили губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко та мер Москви Сергій Собянін.

Реклама

«На даний момент у Ленінградській області збито 51 БПЛА противника. Внаслідок пошкодження зафіксовано загорання у порту Усть-Луга», — йдеться у заяві губернатора.

Реклама

Він додав, що фахівці розпочали ліквідацію пожежі.

Згодом Дрозденко поінформував про відбій безпілотної небезпеки в області. За його даними, протягом атаки загалом було начебто збито 54 дрони.

Своєю чергою Собянін написав у Мережі, що засоби ППО російського Міноборони нібито збили 10 безпілотників. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

До слова, т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара повідомив, що Україна готує нову стратегію далекобійних ударів по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ, використовуючи вітчизняні технології та комбінацію ракет, безпілотників і морських дронів. Мета полягає у знищенні російського військово-промислового потенціалу, інфраструктури, логістики та паливно-енергетичного комплексу задля примусу Москви до справедливого миру.

Реклама

Новини партнерів