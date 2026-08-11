Москва. / © Reuters

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Цієї ночі безпілотники здійснили наліт на Москву і область. Через атаку у столичних аеропортах тимчасово обмежували польоти.

Детальніше про атаку БпЛА на російську столицю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Мер Москви Сергі Собянін відзвітував, що від вечора 10 серпня до ранку 11 серпня у бік Московського регіону летіло 237 безпілотників. З його слів, нібито більшу частину дронів було нейтралізовано «на далеких підступах». Водночас 13 БпЛА російська протиповітряна оборона наче знищила «на підльоті до столиці».

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На тлі атаки «Росавіація» посеред ночі запровадила обмеження на роботу московських аеропортів. Зокрема, Домодєдово та Жуковський тимчасово приймали й відправляли рейси лише за погодженням із відповідними службами через обмеження використання повітряного простору. Згодом обмеження в роботі аеропортів скасували.

Атака на РФ 11 серпня

Цієї ночі у Воронезькій області після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа. Під ударом вкотре опинився логістичний хаб маркетплейсу Wildberries. На кадрах, які ширяться Мережею, видно величезне полум’я та потужне зарево, що охопило район пожежі.

Окрім того, зайнялися ключові НПЗ Далекого Сходу і Уралу. В Хабаровському краї спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ, що належить «Роснєфті». Також вмісті Орськ, що на південному Уралі, атаковано НПЗ та механічний завод.

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