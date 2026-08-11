Історія від Медведєва: у РФ видали підручник про «Новоросію» та Донбас

Російський підручник з «історії Новоросії» / © SOTA

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У Росії видали нові шкільні підручники, які розповідають пропагандистську історію повернення «ісконно русскіх територій» до складу РФ. Підручники присвячені «історії» тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляють центр прав людини ZMINA та російські видання.

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Міносвіти РФ затвердило підручник «Історія нашого краю. Донбас та Новоросія» для учнів 5–7 класів. У ньому школярам викладатимуть сфальсифіковану історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і виправдовуватимуть військову агресію проти України. Закінчуються підручники подіями «періоду знаходження регіонів у складі України та їх повернення до складу Росії».

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За цими ж підручниками з брехливою історією навчатимуться українські діти з окупованих територій. За словами міністра освіти Росії Кравцова, навчальний посібник стане обов’язковим у всіх школах «нових регіонів».

Підручники мають надійти до навчальних закладів із 1 вересня 2026 року.

У відомстві країни-агресорки заявляють, що курс про так звану «Новоросію» є «об’єктивним» і частиною «єдиної історії Росії». Міністр освіти РФ стверджує, що новий підручник нібито містить «реальну інформацію», а не ту, яка викладена в «українських підручниках».

Під час презентації підручника помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що матеріали нібито власноруч редагує заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. За його словами, це «не пропаганда, а опис реального суспільства».

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Нагадаємо, за даними Save Ukraine, від 2014 року Росія викрала близько 1,6 мільйона українських дітей на окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини.

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