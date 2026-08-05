Мільярди з російської скарбниці: Україна отримає новий транш від ЄС

Україна отримає новий транш від ЄС / © Unsplash

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Україна отримає від Європейського Союзу ще 1,4 мільярда євро. Ці кошти акумульовані з надприбутків, які згенерували заморожені заходи та активи Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Єврокомісії.

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ЄС надасть Україні ще 1,4 мільярда євро коштом прибутків від заморожених активів РФ

Цей транш стане вже п’ятим — попередній Київ отримав у березні 2026 року. Загалом за увесь час заморожування російських активів сума накопиченого непередбаченого прибутку сягнула 8 мільярдів євро.

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«Росія повинна заплатити за спричинені нею руйнування. І ми використовуємо кошти, отримані від заморожених російських активів, щоб забезпечити виконання цієї вимоги. Ми надаємо Україні ще 1,4 млрд євро з цих коштів. Це допоможе Україні продовжувати чинити опір незаконній війні Росії, вирішувати її нагальні військові та оборонні потреби», — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Усі ці фінансові надходження сформувалися коштом активів Центробанку РФ, які потрапили під санкції Брюсселя. Самі базові активи лишаються недоторканними під арештом, однак нараховані відсотки на залишки готівкових коштів не є власністю Росії.

З огляду на це, Рада ЄС ухвалила рішення спрямовувати чистий дохід на підтримку України.

Розподіл нового траншу відбудеться так: 95% коштів надійде через Механізм співробітництва у сфері позик для України, а решта 5% — через Європейський фонд миру.

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За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, виділене фінансування піде на зміцнення оборонних спроможностей та загальної стійкості країни.

Якими є збитки від війни

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що втрати України внаслідок понад 12 років російської агресії можуть перевищувати 1 трильйон доларів.

За її словами, ця сума охоплює руйнування міст та інфраструктури, втрату бізнесу, енергетики й людського капіталу, а також екологічні збитки й загальні економічні та гуманітарні наслідки.

Вона також повідомила, що Україна продовжує просувати міжнародний компенсаційний механізм, джерелом виплат для якого мають стати заморожені російські активи. Очікується, що відповідна компенсаційна комісія розпочне роботу вже 2027 року.

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