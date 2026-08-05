"Легітимні військові цілі": Сибіга відповів, що буде з ракетними установками КНДР у Росії

Сибіга про ракетні установки КНДР / © Getty Images

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Будь-які північнокорейські ракетні установки, розміщені на території Росії для атак по Україні, будуть негайно атаковані Силами оборони. Вони відразу стають легітимними цілями для ЗСУ.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга на пресконференції у Києві 5 серпня.

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Сибіга про розгортання ракетних установок КНДР у РФ

«Перш за все, ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. І вони стають відразу легітимною військовою ціллю, тому і відповідно буде реакція наших військових», — заявив міністр закордонних справ.

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Керівник МЗС підтвердив, що Київ уважно стежить за поглибленням військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. За його словами, така союзницька активність створює пряму небезпеку не лише для Східної Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.

«І ми тут перебуваємо в контакті з нашими союзниками, такими як Японія, Південна Корея, для яких ця взаємодія створює реальні ризики», — підкреслив Сибіга.

Сибіга закликав світову спільноту до жорсткіших кроків: суттєвого посилення санкцій, подальшої міжнародної ізоляції Пхеньяна та консолідації спільних зусиль для зупинення російської агресії.

У Росії розгортають ракетний підрозділ КНДР для атак по Україні

Нагадаємо, на заході Росії почали розгортання північнокорейського ракетного підрозділу чисельністю близько 90 осіб, який планується розмістити у Воронезькій області в структурі 112-ї ракетної бригади ЗС РФ.

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За даними представника ГУР Андрія Черняка, Пхеньян вже передав нову партію з 40 ракет типу KN-23 і KN-24 разом із персоналом, а загалом у Кремлі розраховують на розгортання шістьох пускових установок та 120 балістичних ракет.

Остаточні деталі щодо конфігурації підрозділу узгодять на переговорах у вересні, при цьому точні завдання військових із КНДР поки невідомі. Також у прикордонній Курській області перебуває близько 9 500 північнокорейських військових, які наразі не беруть безпосередньої участі у війні.

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