"Розплатитися доведеться кожному": партизани отримали дані та адреси росіян, які били по Києву

Атеш ідентифікував бригади, які атакували Київ / © Управління ДСНС Києва

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Партизанські рухи «Атеш» та «Таємна Організація Українців» повністю ідентифікували особовий склад трьох ракетних бригад збройних сил РФ, що причетні до ударів по Києву.

Про це повідомив рух «Атеш».

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«Атеш» ідентифікував причетних до ударів по Києву

За даними партизанського руху, до руйнівних та звірячих ударів по Києву, що призвели до загибелі десятків українців, причетні щонайменше три ракетні бригади ЗС РФ.

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Йдеться про 112-ту, 448-му та 26-ту бригади. Саме вони завдавали злочинних ударів по столиці.

У розпорядженні підпільників опинилися детальні списки військовослужбовців, маршрути їхніх пересувань і реальні адреси проживання.

«Розплатитися доведеться кожному — все тільки починається», — наголосили підпільники, запевнивши, що кожен причетний до атак постане перед відповідальністю.

Масований удар по Києву та області 5 серпня

Нагадаємо, вночі 5 серпня російські війська здійснили масований удар дронами та ракетами по Київській області. За даними ДСНС, станом на 12:00 кількість загиблих зросла щонайменше до 16 осіб, ще 29 людей дістали травми. Зокрема, у Броварському районі на станції «Квітнева» вісім людей загинули безпосередньо на залізничній платформі через запізнення потяга.

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Внаслідок влучань у Броварському, Бучанському та Фастівському районах виникли масштабні пожежі на території цивільних об’єктів, складських і логістичних комплексів, підприємств та торговельних мереж «Нова пошта», Rozetka, «Епіцентр», Novus.

Для гасіння великих площ загоряння залучали авіацію та рятувальників з інших регіонів. Наразі всі пожежі локалізовано.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що основними цілями ворога стала цивільна інфраструктура, зокрема, склади будівельних матеріалів та пивоварна компанія. Через пожежі у Вишневому, Обухові, Броварах, Іванкові, Боярці та Василькові зафіксували тимчасове погіршення стану повітря через підвищення рівня діоксиду вуглецю та пилу.

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