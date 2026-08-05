- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 299
- Время на прочтение
- 2 мин
"Расплатиться придется каждому": партизаны получили данные и адреса россиян, которые били по Киеву
«Все только начинается»: АТЕШ заявил об идентификации военных РФ, причастных к ракетным атакам по Киеву. Подпольщики сообщили о получении списков и персональных данных.
Партизанские движения «Атеш» и «Таємна Організація Українців» полностью идентифицировали личный состав трех ракетных бригад вооруженных сил РФ, причастных к ударам по Киеву.
Об этом сообщило движение «Атеш».
«Атеш» идентифицировал причастных к ударам по Киеву
По данным партизанского движения, к разрушительным и зверским ударам по Киеву, которые привели к гибели десятков украинцев, причастны по меньшей мере три ракетные бригады ВС РФ.
Речь идет о 112-й, 448-й и 26-й бригадах. Именно они наносили преступные удары по столице.
В распоряжении подпольщиков находятся подробные списки военнослужащих, маршруты их передвижений и реальные адреса проживания.
«Расплатиться придется каждому — все только начинается», — подчеркнули подпольщики, заверив, что каждый причастный к атакам предстанет перед ответственностью.
Массированный удар по Киеву и области 5 августа
Напомним, ночью 5 августа российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Киевской области. По данным ГСЧС, по состоянию на 12:00 количество погибших возросло по меньшей мере до 16 человек, еще 29 человек получили травмы. В частности, в Броварском районе на станции «Квітнева» восемь человек погибли непосредственно на железнодорожной платформе из-за опоздания поезда.
В результате попаданий в Броварском, Бучанском и Фастовском районах возникли масштабные пожары на территории гражданских объектов, складских и логистических комплексов, предприятий и торговых сетей «Новая почта», Rozetka, «Эпицентр», Novus.
Для тушения больших площадей возгорания привлекали авиацию и спасателей из других регионов. Все пожары локализованы.
Президент Владимир Зеленский отметил, что основными целями врага стала гражданская инфраструктура, в частности склады строительных материалов и пивоваренная компания. Из-за пожаров в Вишневом, Обухове, Броварах, Иванкове, Боярке и Василькове зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха из-за повышения уровня диоксида углерода и пыли.