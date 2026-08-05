"Расплатиться придется каждому": партизаны получили данные и адреса россиян, которые били по Киеву

Атеш идентифицировал бригады, которые атаковали Киев / © Управление ГСЧС Киева

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Партизанские движения «Атеш» и «Таємна Організація Українців» полностью идентифицировали личный состав трех ракетных бригад вооруженных сил РФ, причастных к ударам по Киеву.

Об этом сообщило движение «Атеш».

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«Атеш» идентифицировал причастных к ударам по Киеву

По данным партизанского движения, к разрушительным и зверским ударам по Киеву, которые привели к гибели десятков украинцев, причастны по меньшей мере три ракетные бригады ВС РФ.

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Речь идет о 112-й, 448-й и 26-й бригадах. Именно они наносили преступные удары по столице.

В распоряжении подпольщиков находятся подробные списки военнослужащих, маршруты их передвижений и реальные адреса проживания.

«Расплатиться придется каждому — все только начинается», — подчеркнули подпольщики, заверив, что каждый причастный к атакам предстанет перед ответственностью.

Массированный удар по Киеву и области 5 августа

Напомним, ночью 5 августа российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Киевской области. По данным ГСЧС, по состоянию на 12:00 количество погибших возросло по меньшей мере до 16 человек, еще 29 человек получили травмы. В частности, в Броварском районе на станции «Квітнева» восемь человек погибли непосредственно на железнодорожной платформе из-за опоздания поезда.

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В результате попаданий в Броварском, Бучанском и Фастовском районах возникли масштабные пожары на территории гражданских объектов, складских и логистических комплексов, предприятий и торговых сетей «Новая почта», Rozetka, «Эпицентр», Novus.

Для тушения больших площадей возгорания привлекали авиацию и спасателей из других регионов. Все пожары локализованы.

Президент Владимир Зеленский отметил, что основными целями врага стала гражданская инфраструктура, в частности склады строительных материалов и пивоваренная компания. Из-за пожаров в Вишневом, Обухове, Броварах, Иванкове, Боярке и Василькове зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха из-за повышения уровня диоксида углерода и пыли.

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