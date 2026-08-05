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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Продай житло на донат ЗСУ": посадовець ВСП вимагав $10 000 у СЗЧівця

ДБР затримало офіцера ВСП, який змушував бійця продати квартиру заради $10 000 хабаря.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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До 10 років за «донат на ЗСУ»: посадовця ВСП взяли під варту за шантаж військового на $10 тисяч

До 10 років за «донат на ЗСУ»: посадовця ВСП взяли під варту за шантаж військового на $10 тисяч

У місті Дергачі Харківської області офіцер ВСП (військова служба правопорядку) вимагав 10 тисяч доларів США у військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ).

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Офіцер мав доступ до бази даних військових, які самовільно залишили місце служби. Він навмання обрав одного. Посадовець ВСП приїхав додому до СЗЧівця і став вимагати у нього гроші.

Він почав залякувати дезертира кримінальною відповідальністю та можливим затриманням. Водночас запропонував за 10 тис. доларів США не повідомляти командування військової частини та правоохоронців про його місцеперебування.

Гроші офіцер цинічно називав «донатом на ЗСУ». Дізнавшись, що СЗЧівець має трикімнатну квартиру, він запропонував йому продати житло, щоб розрахуватися за «послуги».

Зловмисника затримали після одержання грошей поблизу його місця проживання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Раніше у Києві правоохоронці знешкодили корупційну схему, організатори якої вимагали 26 тисяч доларів за переведення військовослужбовця з лінії фронту до тилової частини.

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