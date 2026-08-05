Наслідки ракетного удару по Києву

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Війна, яку Росія веде проти України, увійшла в новий етап ескалації, що супроводжується різким зростанням кількості жертв серед цивільного населення. На тлі інтенсивніших повітряних атак конфлікт дедалі більше виходить за межі лінії фронту, а перспективи дипломатичного врегулювання залишаються невизначеними.

Про це йдеться в огляді видання The Week, яке проаналізувало оцінки низки західних експертів і медіа.

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Як зазначає The Week, московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт назвав нинішній етап війни «небезпечною новою фазою». На його думку, дедалі масштабніші повітряні атаки призводять до збільшення кількості загиблих серед мирного населення.

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Видання нагадує, що внаслідок одного з останніх російських ударів по Києву загинули 17 людей. Водночас кількома днями раніше внаслідок атаки українського безпілотника на пляж на чорноморському узбережжі Росії, за повідомленнями російської сторони, загинули семеро цивільних.

На цьому тлі, зазначає The Week, «усе більше цивільних гине з обох боків», оскільки бойові дії дедалі частіше виходять за межі суто військових об’єктів.

Зміна характеру війни

Редактор із міжнародних питань The Independent Сем Кайлі вважає, що Україна поступово змінює підхід до ведення війни. На його думку, удари вглиб території Росії свідчать про новий етап протистояння.

Водночас він наголошує, що, навіть якщо Україна не має політики навмисних атак на цивільні об’єкти, із розширенням бойових дій на територію Росії кількість жертв серед мирного населення може зростати. Попри перевагу російської армії в озброєнні, чисельності та ресурсах, Україна, за оцінкою автора, зберігає ініціативу на окремих напрямках, що сприяє подальшій ескалації.

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Війна впливає на життя росіян

Редакторка The Times Кетрін Філп звертає увагу, що останнім часом Україна активізувала удари не лише по нафтопереробній інфраструктурі Росії, а й по логістичних об’єктах компанії Wildberries — найбільшого російського онлайн-ритейлера.

На її думку, це вже не лише створює незручності для споживачів, а й є спробою посилити економічний тиск на Росію. Серія пожеж на складах компанії, що повторюються протягом останніх тижнів, демонструє, що війна дедалі відчутніше впливає на повсякденне життя російського суспільства.

Небезпечна спіраль ескалації

Професор Стівен Кроулі в коментарі для The Nation зазначає, що Володимир Путін не демонструє готовності відмовитися від продовження війни. Водночас відповіддю європейських держав стало найбільше переозброєння континенту за останні десятиліття.

На його думку, це лише підтримує взаємну ескалацію між сторонами, тому дипломатичні канали мають залишатися відкритими, навіть якщо переговорний процес вимагатиме складних політичних компромісів.

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Схожу оцінку висловлює і колишній радник Білого дому з питань Росії Томас Е. Ґрем у статті для The New York Times. Він вважає, що конфлікт увійшов у «небезпечну спіраль ескалації», а Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка має достатній політичний вплив для організації повноцінних мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Європу закликають посилити підтримку України

Водночас експертка Atlantic Council Леся Огризко переконана, що нинішня ситуація відкриває для Європи можливість посилити тиск на Кремль. На її думку, це «вікно можливостей» може бути нетривалим, тому європейські країни мають збільшити підтримку України.

Серед ключових напрямків вона називає допомогу у вирішенні кадрових проблем української армії, вдосконалення системи мобілізації та рекрутингу, а також надання доступу до сучасних технологій, зокрема засобів штучного інтелекту, передової електроніки, хмарної інфраструктури та сучасних систем зв’язку.

Нагадаємо, радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що Росія здатна запускати по 100 балістичних ракет щомісяця по Україні.

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