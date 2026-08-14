Російський флот загнали в пастку: Плетенчук розповів, що відбувається з кораблями РФ у Новоросійську

Порт у Новоросійську / © Getty Images

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У Новоросійську Чорноморський флот РФ залишається однією з пріоритетних цілей для українських сил.

Про це в етері Еспресо розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, серед найважливіших цілей, які вже були знищені в Новоросійську, — російські носії крилатих ракет «Калібр». Саме вони продовжують становити безпосередню загрозу для України.

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«Можемо виокремити основні знищені цілі в Новоросійську — це носії ракет „Калібр“. Це головний біль і основна ціль, адже саме вони досі обстрілюють територію України», — наголосив Плетенчук.

Він зазначив, що росіяни й надалі намагаються використовувати Новоросійськ як пункт базування для ударів по Україні.

«Минулого місяця було три обстріли з пункту базування в Новоросійську. І їх треба звідти безпосередньо виколупувати, бо в море вони вже не ходять», — сказав речник ВМС.

За словами Плетенчука, становище російського флоту в Чорному морі залишається складним. Фактично російські кораблі не мають місця, яке можна було б назвати повністю безпечним.

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«У Чорному морі вже немає безпечного місця для російського флоту. Важливою складовою є те, що вони не можуть нормально обслуговувати свій флот, тому що стати десь у сухий док або пришвартуватися на тривалий період — це одразу стати бажаною легкою ціллю», — пояснив він.

Водночас вихід російських кораблів у море також створює для них значні ризики через українські засоби ураження.

«Вийти в море — це зустрітися з дронами, зустрітися з „Нептунами“ і не тільки. Тому їм треба сидіти на базі та намагатися там вижити. Про море зараз мови не йде, там авіація, на жаль, поки що працює», — додав Плетенчук.

Таким чином, Новоросійськ залишається для українських сил важливим напрямком, оскільки росіяни продовжують використовувати його інфраструктуру для базування та завдання ударів по Україні.

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Раніше повідомлялося, що удар Сил оборони України по Новоросійську був заздалегідь спланованою операцією, для підготовки якої знадобилися тривала розвідка, планування та взаємодія різних підрозділів.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України готують нову хвилю високоточних атак по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ, роблячи ставку на масштабну синергію різних видів озброєння та вітчизняні технології.

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