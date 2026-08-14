- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова ескалація в Ормузькій протоці: Іран атакував два судна ОАЕ
За заявою МЗС ОАЕ, йдеться про дії, які в Абу-Дабі розцінюють як «акти піратства».
У четвер, 13 серпня, Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило про атаку на два судна державної нафтової компанії ADNOC під час їхнього проходження через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє Reuters.
В еміратському МЗС засудили те, що назвали «ворожим іранським нападом» на судна, та поклали відповідальність за інцидент на Тегеран.
За заявою відомства, йдеться про дії, які в Абу-Дабі розцінюють як «акти піратства». В ОАЕ стверджують, що Іран намагається використовувати Ормузьку протоку як інструмент економічного тиску та шантажу, що створює загрозу стабільності регіону і глобальній енергетичній безпеці.
При цьому подробиці щодо характеру пошкоджень суден, їхнього вантажу та обставин атаки наразі не розголошуються. Повідомлень про постраждалих немає, а ADNOC заявила, що ситуацію вдалося взяти під контроль.
Це вже другий подібний інцидент із суднами ADNOC менш ніж за тиждень. Раніше, 8 серпня, ОАЕ також звинуватили Іран в атаці на судно, пов’язане з державною нафтовою компанією.
Раніше повідомлялося, що Пентагон просить оборонну промисловість США швидко збільшити виробництво та постачання зброї, зокрема боєприпасів, через брак на тлі війни з Іраном.
Ми раніше інформували, що США та Іран попередньо погодилися продовжити 60-денний режим припинення вогню, який має завершитися 17 серпня.