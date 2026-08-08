Мобілізація чоловіків старше 55 років: кого на практиці призивають в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби та не мають законних підстав для відстрочки.

Водночас на практиці мобілізація чоловіків старшого віку має свої особливості. ТСН.ua розповідає, чи мобілізують чоловіків після 55 років.

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Чи мобілізують чоловіків після 55 років

За словами юристів, чинне законодавство не передбачає жодних винятків для чоловіків віком від 50 до 60 років. Вони підлягають мобілізації на загальних підставах після проходження військово-лікарської комісії та за відсутності права на відстрочку.

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Тобто сам по собі вік понад 55 років не звільняє від мобілізації.

Куди найчастіше направляють чоловіків 55+

Водночас, як зазначають юристи, на практиці чоловіків віком понад 55 років призивають рідше, ніж молодших військовозобов’язаних.

Якщо таких громадян мобілізують, вони найчастіше проходять службу у підрозділах забезпечення або тилових структурах. Зокрема, можуть обіймати посади водіїв, логістів та виконувати інші завдання, пов’язані із забезпеченням військ.

Разом із тим призначення чоловіка віком 50+ на бойову посаду не суперечить чинному законодавству.

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Юристи також звертають увагу, що шанси на мобілізацію можуть бути вищими у тих, хто має військову спеціальність, бойовий досвід або професію, яка є важливою для ЗСУ. Йдеться, зокрема, про інженерів, медиків і фахівців з ремонту техніки.

До якого віку можуть мобілізувати

Граничний вік мобілізації для рядового, сержантського, молодшого та старшого офіцерського складу становить 60 років. Це означає, що чоловіка можуть призвати навіть у 59 років, якщо він придатний до військової служби.

Для представників вищого офіцерського складу граничний вік становить 65 років.

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