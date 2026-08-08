Мобилизация мужчин старше 55 лет: кого на практике призывают в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные пригодными к военной службе и не имеющие законных оснований для отсрочки.

В то же время на практике мобилизация мужчин постарше имеет свои особенности. ТСН.ua рассказывает, мобилизуют ли мужчин после 55 лет.

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Мобилизируют ли мужчин после 55 лет

По словам юристов, действующее законодательство не предусматривает никаких исключений для мужчин от 50 до 60 лет. Они подлежат мобилизации на общих основаниях после прохождения военно-врачебной комиссии и при отсутствии права на отсрочку.

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То есть сам по себе возраст более 55 лет не освобождает от мобилизации.

Куда чаще всего направляют мужчин 55+

В то же время, как отмечают юристы, на практике мужчин старше 55 лет призывают реже, чем младших военнообязанных.

Если таких граждан мобилизуют, они чаще всего проходят службу в подразделениях обеспечения или в тыловых структурах. В частности, они могут занимать должности водителей, логистов и выполнять другие задачи, связанные с обеспечением войск.

Вместе с тем назначение мужчины в возрасте 50+ на боевую должность не противоречит действующему законодательству.

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Юристы также обращают внимание, что шансы на мобилизацию могут быть выше у тех, кто имеет военную специальность, боевой опыт или профессию, которая важна для ВСУ. Речь идет, в частности, об инженерах, медиках и специалистах по ремонту техники.

До какого возраста могут мобилизовать

Предельный возраст мобилизации для рядового, сержантского, младшего и старшего офицерского состава составляет 60 лет. Это означает, что мужчина может быть призван даже в 59 лет, если он пригоден к военной службе.

Для представителей высшего офицерского состава предельный возраст составляет 65 лет.

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