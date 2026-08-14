- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1329
- Время на прочтение
- 1 мин
«Прилетело» в квартиру: РФ ударила дроном с опасными элементами по многоэтажке, много раненых (фото)
Жителей квартиры, оказавшейся в эпицентре попадания дрона, на момент атаки не было дома. Это спасло им жизнь.
В ночь на 14 августа Россия атаковала город Смела в Черкасской области. Попала в многоэтажку дроном со шрапнелью — металлическими обломками, разлетающимися и поражающими все вокруг.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По информации чиновника, в результате атаки пострадали пять человек. Бригады «скорой» оказали им помощь. От госпитализации они отказались.
«К счастью, жителей квартиры, оказавшейся в эпицентре попадания, на момент атаки не было дома. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Есть значительные разрушения в одном из подъездов», — отметил он.
Все необходимые службы работают на месте. Власти развернули оперативный штаб.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, ночью 14 августа Россия атаковала Кировоградскую область. Под ударом оказался один из инфраструктурных объектов, а также был поврежден частный жилой дом.
Накануне оккупанты ударили по Запорожскому району. Они попали в проезжую часть возле автомобиля. В результате удара пострадали два человека — 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.