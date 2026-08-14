Християнський корпус пропонує надати податкові пільги підприємствам, де працюють понад 30% ветеранів

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Ініціатива Християнського корпусу полягає у наданні податкових пільг тим підприємствам, на яких частка ветеранів перевищує 30% від загальної кількості працівників.

«Головне цивільне завдання Християнського корпусу — показати, що дотримання моральних заповідей і християнських цінностей здатне вирішити найбільші проблеми тилу — бюрократію, несправедливість та соціальну незахищеність. Саме тому одним з пріоритетів для Корпусу стала законодавча ініціатива, яка сприятиме інтеграції ветеранів війни до мирного життя. Ми переконані, що любов до ближнього — це не лише слова в молитві, а конкретні рішення, які змінять життя кожної людини. Тому ми не чекали, поки цим займеться хтось інший, — ми підготували конкретний документ і сьогодні передаємо його тим, хто має право ухвалювати закони», — зазначив командир батальйону «Братство» Олексій Середюк.

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Вперше ця ініціатива була представлена на презентації Християнського корпусу у Києво-Печерській лаврі, де вона отримала схвалення військових, капеланів та представників громадських організацій. Після цього Корпус виніс ініціативу на відкрите обговорення, запросивши всіх бажаючих до публічної дискусії. Наступним кроком стало направлення листів з робочими документами до керівництва та депутатів Верховної Ради України.

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«Про повагу до ветеранів у нас сказано уже багато красивих слів. Але заклики не створюють робочого місця, не оплачують перенавчання і не компенсують роботодавцю жодних витрат. Коли підприємець вирішує, кого взяти на роботу, він рахує гроші — і це нормально, це його справа і його ризик. Тому й інструмент, який здатен реально щось змінити, теж має бути фінансовим. Наша пропозиція саме така: підприємства, де ветерани війни становлять не менше 30 відсотків працівників, отримують податкові пільги. Держава нічого не роздає — вона просто робить дешевшим найскладніший, перший етап працевлаштування, від чого виграють всі сторони», — наголосив командир спецпідрозділу «Стугна» Дмитро Лінько.

Християнський корпус — це об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. Головними цінностями для військових Корпусу є любов до Бога, любов до ближнього, братерство, служіння і честь. Місія Християнського корпусу: захист держави, захист родини, захист власної справи кожного громадянина.

До складу Корпусу увійшли батальйон «Братство» (командир Олексій Середюк), спецпідрозділ «Стугна»(командир Дмитро Лінько), Тактична група «Реванш» (командир підрозділу «Доля»), підрозділ «Традиція і Порядок» (командир підрозділу Крістіан Ударов), підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа»(командир підрозділу «Бравий»), «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців» (командир підрозділу «Янкі»), 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».

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