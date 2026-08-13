Лаванда зацвіте вдруге: що потрібно зробити з рослиною до кінця серпня

Лаванда / © Credits

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Лаванда може потішити повторним цвітінням наприкінці літа, якщо вчасно провести нескладну процедуру. Видалення зів’ялих квітів не лише стимулює появу нових бутонів, а й допомагає рослині підготуватися до холодів.

Про це розповів фахівець із садівництва Каллан Харві з компанії Sloane and Sons, передає видання Express.

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За словами Харві, до серпня частина квітів лаванди вже починає в’янути. Саме в цей період варто прибрати відцвілі суцвіття. Така процедура може спрямувати сили рослини на формування нових квітів замість підтримання частин, які вже відмирають.

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Якщо залишити зів’ялі квіти, лаванда продовжуватиме витрачати на них частину своїх ресурсів. Водночас рослині наприкінці сезону потрібна енергія для розвитку нового коріння та зміцнення кореневої системи перед зимою. За словами експерта, від цього також може залежати її цвітіння наступної весни.

Як обрізати лаванду наприкінці літа

Спочатку потрібно знайти суцвіття, які вже відцвіли. Зазвичай вони стають сухими й ламкими, а їхній колір змінюється на тьмяно-коричневий або сірий.

Далі слід провести пальцем уздовж стебла від зів’ялої квітки до першої пари листків. Чистими ножицями або секатором стебло потрібно зрізати трохи вище цього місця. Так само видаляють решту відцвілих суцвіть.

Процедура не потребує багато часу, однак може стимулювати другу хвилю цвітіння лаванди ще до завершення теплого сезону. Крім того, видалення старих квітів допомагає підтримувати рослину охайною.

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Коли лаванда остаточно відцвіте, старі суцвіття також рекомендують прибрати. Водночас важливо не зрізати старі дерев’янисті стебла: вони погано відновлюються, а надмірне обрізання цієї частини може пошкодити рослину.

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