Друге дихання для огірків у серпні: як подовжити плодоношення до самих холодів

Огірки

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Серпень — це критичний місяць для огірків у відкритому ґрунті. Рослини поступово переходять у режим виснаження: ночі стають прохолоднішими, а часті дощі та рясні роси провокують активацію хвороб і шкідників. Проте, якщо вчасно вжити правильних заходів, кущі можна перезапустити, захистити від грибків і отримати нову хвилю щедрого врожаю.

Ось детальний та перевірений алгоритм дій для порятунку та стимуляції огіркових грядок у кінці літа від досвідчених городників.

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Зробіть це у серпні, щоб подовжити плодоношення огірків

Видалення нижнього листя

Першим кроком до порятунку рослини є санітарна стрижка, яку радять проводити обов’язково вранці, щоб за день сонце встигло загоїти всі ранки та запобігти проникненню інфекцій. Повністю обривають нижнє листя на кущах, а також прибирають усі листочки, на яких є хоча б найменші плямки чи ознаки пошкоджень. Прибирання старих і хворих листків усуває джерело інфекції та відкриває кущик для сонця й вітру, що забезпечує необхідну вентиляцію.

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Прищіпування верхівки та стимуляція пасинків

Другий етап полягає у прищипуванні головної верхівки куща на кожній рослині, завдяки чому живлення більше не витрачається на нескінченний ріст основного стебла вгору, а повністю спрямовується на налив уже зав’язаних маленьких огірочків, а також отримує потужний поштовх для розвитку бічних пагонів.

У результаті у кожному міжвузлі почнуть активно рости нові пасинки з крихітними огірочками, і коли ці нові пагони досягнуть другого-третього листочка, їх також радять прищипнути, щоб успішно сформувати густий і врожайний кущ.

Підживлення та стимуляція кореневої системи

У серпні огіркам потрібна допомога з боку коренів, для чого навколо кожного стебла насипають шаром до 3 сантиметрів якісний компост або родючий ґрунт, хоча якщо на ділянці вже вносився перегній чи чорнозем, можна цілком обійтися звичайною родючою землею.

Перед самим підсипанням ґрунт навколо куща злегка розпушують і трохи поливають, після чого викладають компост і знову проводять зволоження. Таке підсипання провокує активний ріст нових білих корінців біля самої основи стебла, які й забезпечать повноцінне живлення для нової хвилі врожаю.

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Окрім цього, слід пам’ятати про головне правило поливу, згідно з яким у серпні огірки поливають виключно теплою, нагрітою на сонці водою, адже холодна вода здатна спровокувати відмирання кореневої системи та появу неприємної гіркоти у плодах.

Регулярний збір врожаю

У серпні огірки збирають кожні 2 дні, не дозволяючи їм переростати. Один залишений на кущі перезрілий зеленець здатний загальмувати розвиток десятка нових зав’язей на бічних пасинках.

Захист від хвороб: біологічні препарати

Через часті дощі та перепади температур у цей період активізуються небезпечні грибкові захворювання, зокрема пероноспороз або несправжня борошниста роса, але оскільки врожай збирають постійно, найкращим вибором стають безпечні біопрепарати з нульовим терміном очікування.

Для обробки по листу чудово підходить Фітохелп — високоефективний біологічний фунгіцид, що містить концентровані клітини корисної сіної палички, котра виділяє природні антибіотики для знищення спор грибків, причому обприскування проводять обов’язково увечері для захисту препарату від ультрафіолету за температури повітря вище +18°C і нижче +30°C.

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Окремо для обробки під корінь використовують Триходермін, адже грибок триходерма оздоровлює ґрунт і знищує збудників кореневих гнилей, проте препарати триходерміну та сіної палички ніколи не змішують в одному розчині через конкуренцію бактерій між собою.

Щоб правильно приготувати та внести Триходермін, 20 грамів препарату ретельно розмішують у 1 літрі теплої нехлорованої води на зразок колодязної чи відстояної, підігрітої до 30°C, за допомогою дерев’яної або пластикової палички, залишають суміш на годину з періодичним помішуванням для активації корисних мікроорганізмів, виливають готовий розчин у відро з 9 літрами теплої води і після перемішування виливають під кожен кущ на попередньо зволожений ґрунт по 1 літру робочого розчину, додатково замульчувавши грядку соломою для кращого збереження вологи.

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